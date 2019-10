Godoy advierte que se incendiará el país por la reelección

El legislador colorado hizo referencia así al recordado como Marzo Paraguayo de Cartes, cuando senadores del llanismo, oviedismo, cartismo y Frente Guasu aprobaron el 31 de marzo de 2017 el proyecto de ley de enmienda pro reelección, situación que generó violentas protestas en los alrededores del Congreso, que tuvieron como consecuencia la quema del edificio legislativo y culminaron con la muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana en la propia sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), aquella madrugada del 1 de abril de 2017.

Godoy exageró de esta manera sobre la intención de simpatizantes del abdismo, aludiendo que esta vez el incendio llegará hasta el Pantanal, humedal ubicado en el extremo norte de la Región Occidental del país.

Sobre el intento de reelección para Marito, el titular del Consejo Nacional de Presidentes de Seccionales, Édgar López, alegó en Monumental 1080 AM que fue una iniciativa de las bases partidarias y no del Ejecutivo. Consideró que será saludable para la democracia debido a que varios ex mandatarios admitieron que cinco años en la presidencia es poco tiempo.