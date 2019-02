Gobierno presentó denuncia sobre Petropar en la Fiscalía

Hoy sería designado el fiscal que llevará adelante la investigación. La denuncia fue formulada contra personas innominadas por lesión de confianza y evasión de impuestos, informaron fuentes del Ministerio Público.

La auditoría fue realizada por Arregui y reveló una serie de irregularidades en la administración de la petrolera estatal, que comprometen seriamente a Eddie Jara, ex presidente de Petropar durante el gobierno de Horacio Cartes.

ÚH quiso conversar con la ministra Rojas respecto a la presentación, pero no respondió llamadas ni mensajes.

resultados. Un perjuicio patrimonial superior a G. 30.000 millones para Petropar fue detectado por la auditoría practicada por la Unidad de Transparencia que encabeza Arregui.

El pasado 2 de enero el presidente Mario Abdo Benítez recibió un informe pormenorizado de las irregularidades detectadas y, posteriormente, encargó a la Senac preparar la denuncia penal.

La auditoría abarcó los años 2016, 2017 y hasta setiembre de 2018, y alcanzó a 32 de las 150 estaciones de servicio que operan bajo el emblema de la empresa pública. No se descarta que el perjuicio sea mayor, teniendo en cuenta que la auditoria no abarcó a todas las gasolineras. La entrega de bienes de Petropar sin garantías en contrato de comodato y la entrega de combustibles pagados con cheques diferidos y rechazados figuran entre los perjuicios. Entre las deficiencias documentales encontradas se citan informes de Informconf no visualizados, incumplimiento de procedimientos administrativos para la concesión del negocio e incorporación de operadores externos a la red de estaciones de servicio con emblema Petropar. Se reveló además que la petrolera no pagó a Hacienda G. 519 millones en impuesto selectivo al consumo, entre noviembre y diciembre de 2017.