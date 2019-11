Gobernabilidad de Municipalidad de CDE corre peligro, señala intendente

Camino. Las finanzas del Municipio se sanean y no se recurrirá a préstamo para el aguinaldo.

Dijo que, en casos de rechazos de proyectos de obras para los diferentes barrios, tiene la herramienta del veto, que para rechazarse es necesario 8 votos, que hoy la bancada opositora no cuenta (suma 7 votos en total). En este escenario todos los procesos de adjudicación, homologación y llamado de licitación serán muchos más lentos.

El miércoles pasado la bancada opositora conformado por colorados que responden a los Zacarías, realizaron un golpe y aprovechando la mayoría coyuntural con Bernal y Miranda, recuperaron la vicepresidencia de la Junta Municipal y las principales comisiones asesoras.

Empero, Prieto desea que en este nuevo escenario los proyectos de interés comunitario, tenga la menor traba posible. “La Junta Municipal tendría que ser un ente contralor, que propone idea, que escucha a la gente y no un ente que extorsione y que busque solamente beneficios particulares. La ciudad creo que debería replantearse que es lo que quiere, con esto no estoy acusando a nadie, seguramente muchos intendentes se sentirán identificado con lo que estoy diciendo”.

Insistió que en algún momento es víctima de chantaje no tendrá problema en salir a denunciarlo. “Vinimos para trabajar y es eso lo que queremos hacer, pase lo que pase”.

PRESUPUESTO. En otro momento recordó que el presupuesto es la base de un buen Gobierno para el 2020. Aseguró que el proyecto de presupuesto actualmente en estudio en la Junta Municipal es real, no está inflado. De esta manera salió al paso de la intención que tendría la nueva mayoría de modificarlo. “Este presupuesto es la base de un buen Gobierno. Este proyecto no está inflado, tenemos 80.000 millones de guaraníes menos, es decir desinflamos, no estamos mintiendo”.

Dijo que las finanzas del Municipio se están saneando y adelantó que este año no se recurrirá a ningún préstamo para el pago de salario y el aguinaldo en lo que resta del año. “El salario lo estamos pagando en fecha y eso porque no estamos robando, estamos priorizando el funcionamiento de la institución municipal. El año que viene queremos ser sinceros en nuestro presupuesto e invertir más en obra, pero para eso necesitamos el acompañamiento de la Junta Municipal que sea rápido”.



El fondo

La concejala María Portillo, del sector oficialista, dijo que desconoce el motivo por el que sus colegas Bernal y Miranda pasaron a la bancada opositora. Manifestó que hace 15 días se venía hablando del tema, pero insistió en que no sabe el motivo. “Hace días que estaban trabajando por esta coyuntura nueva que se está dando. Ya sabíamos, pero no el trasfondo. Hasta ahora no sabemos, por lo que no sabemos cómo darle solución porque no entendemos cual fue el problema”, relató.

Insistió en que hasta el momento en que ocurrió el cambio en las comisiones no creían e iba a pasar algo. Admitió que la mayoría oficialista con los votos de Miranda y Bernal no era seguro, debido a que van y vienen constantemente. “Sí sabía que estaban detrás de nuestros compañeros. Lo único que puedo pensar es que los Zacarías están detrás de todo este tema”.