Gloria del Paraguay protagoniza gala benéfica y homenaje en el CPJ

La Fundación de Gloria del Paraguay prepara The Legend, concierto homenaje al artista Manuel Viedma en el Centro Cultural Paraguayo-Japonés (CPJ), (Julio Correa y Domingo Portillo), mañana, a las 21:00.

En la oportunidad también habrá una exposición de obras de Viedma, de la historia musical de Gloria Criscione y de su organización.

La presentación contará con la cantante, soprano, productora y escritora Gloria del Paraguay, junto con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, bajo la batuta del maestro Óscar Barreto, director de la Orquesta Sinfónica; de la Banda Sinfónica y la Jazz Band de la Policía Nacional, y la sicóloga, docente universitaria y soprano Rosa Virgili, como artista invitada. Las entradas se pueden adquirir a G. 50.000, en el Centro Paraguayo-Japonés al (021) 607-717, de 09:00 a 17:00, o al (0981) 822-702.

En el evento, que será el primero de la serie concierto-homenaje 2022, se podrá disfrutar de un variado repertorio nacional e internacional y durante el concierto, la consagrada artista Gloria del Paraguay hará entrega de una placa en reconocimiento a la incalculable labor y aporte al arte y a la cultura del Paraguay al profesor Manuel de Jesús Viedma Romero, artista, pintor e ilustrador de la época guaraní-jesuítica, fundador del Instituto de Estudios Superiores de Artes Plásticas Aplicadas (ESAP), de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) y de la Miami Technology & Arts University (MTA), Miami, Florida, Estados Unidos.

ORGANIZADORA. La impulsora del evento, Gloria Criscione Pineda –artísticamente conocida como Gloria del Paraguay–, es una cantante, productora y escritora paraguaya; conocida por la versatilidad de su voz, la cual la lleva a cantar en tres registros y destacarse en el mundo del canto lírico como soprano dramática.

Inició sus estudios a los cinco años en la Escuela de Bellas Artes en la disciplina de declamación y danza. A los once años fue aceptada como alumna de canto de la aclamada Prof. Aurelia Camihor Lofruscio y como alumna de danza de la profesora Reina Menchaca. A los doce años se presentó como solista del Coro del Ateneo Paraguayo y de la Orquesta Sinfónica de Remberto Giménez. Fue protagonista de varias zarzuelas y operetas, formando más tarde la Compañía Paraguaya de Comedias Musicales. A los 13 años representó al Paraguay en el Festival Latinoamericano de Salta, donde obtuvo el primer premio.

En su discografía figuran 34 producciones, realizó giras por Europa, Oriente, EEUU y Latinoamérica. “Cuando era pequeña yo decía: Voy a cantar fuerte, muy fuerte para que el cielo me escuche. Cuando se canta uno se concentra, llego a lugares inimaginables, cierro los ojos y trato de percibir el mundo espiritual. El canto fue para mí la solución de muchos problemas, pues sufro de afasia nominal y tartamudez; sin embargo, de las canciones no me olvido jamás”, comenta Gloria Criscione.

La artista italoparaguaya llegó a cantar en alemán, italiano, francés y muchos otros idiomas. Fue instructora de yoga, cinturón negro y además es sicóloga.

LA FUNDACIÓN. La fundación que lleva el nombre de la artista, existe desde hace 24 años y se realizan intervenciones quirúrgicas a niños estrábicos y con quemaduras, apoya a las madres solteras, dona libros y materiales de trabajo a universidades y escuelas. También propició becas en el exterior y otras becas de grados en Paraguay.

“Me da mucha alegría ver a las personas recuperadas. Luché mucho por todos los casos que llegaron en estos años a la fundación, pero eso me da satisfacción”, menciona la artista, quien explica que hay varios proyectos para reactivar a pleno la organización.

Concierto benéfico

Evento: Concierto homenaje al artista Manuel Viedma.

Fecha: 24 de mayo, a las 21:00.

Lugar: Centro Paraguayo-Japonés.

Costo: G. 50.000.

Informes: Al (0981) 822-702.

Artistas: Gloria del Paraguay, Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y la soprano Rosa Virgili.

Exposición: Obras de Manuel Viedma y de la historia de Gloria del Paraguay.