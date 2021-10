Giuzzio: El desintegrador bien integrado

De hecho, resulta interesante constatar el repentino viraje de opinión acerca de la FTC por parte de Giuzzio. Cuando se postuló a un segundo periodo en el Senado, la plataforma A Quiénes Elegimos le preguntó qué acciones tomaría en relación con este cuerpo varias veces violador de derechos humanos, creado por Horacio Cartes: “Desintegraría la FTC”, respondió. Ahora piensa armarlas todavía más, dotarlas de tecnología y ofrecer una base permanente a la Senad en Concepción, para seguir dando lucha al crimen organizado. ¿Seguir?

En su meteórica promoción en el Ministerio Público, Giuzzio forjó el capital político que lo habría de catapultar al Parlamento, después al Gabinete ministerial de mano de un partido tradicional contra cuyas prácticas dijo haberse postulado a cargos electivos en 2013 y 2018. Sin embargo, el moralista acusador no metió preso absolutamente a nadie relevante entre políticos y funcionarios que, muy mediáticamente, imputó cuando fue el fiscal anticorrupción preferido por las cámaras, amigo de periodistas. El más notorio caso es el de Óscar González Daher, a quien directamente blanqueó. Pero tampoco pudo con Víctor Bogado, quien lo demandó al igual que otros a los que acusó, como diría Shakespeare, with much ado about nothing: con mucho ruido y pocas nueces. Es pertinente el inglés cuando se trata de un ministro sostenido por la Embajada que, con mucha asiduidad e inspirándose en su política, tiene supina debilidad por fiscales acusadores.

Pero volvamos, finalmente, a la mañana de Puerto Rosario. Los protagonistas entonces fueron los jóvenes y Giuzzio se mostró, tácitamente, como un ejemplo para ellos. No obstante, luego de que esta semana consiguiera sus blindados, el ex fiscal responsabilizó a los padres (por ende, a los jóvenes) de la violencia generalizada de los narcos. Esto después del múltiple atentado en Pedro Juan Caballero. Reflexivo y preocupado por la familia, como un militar de dictadura latinoamericana, se preguntó sobre los cadáveres de las chicas, sin autocrítica alguna, “¿qué pasa, quiénes están controlando, verdaderamente los padres controlamos a nuestras familias, sabemos (a) dónde van (los jóvenes), con quiénes andan?”.

Un gran discurso moral, una filípica de ministro del Interior en apuros. Algo habrán hecho, piensa de nuestra juventud el integrado pastorcillo mentiroso.