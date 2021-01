Giuzzio asegura: “No habrá recaudación para la corona”

Tras la ceremonia de juramento en Palacio de Gobierno, el nuevo secretario de Estado –quien deja la Senad– aseguró que no habrá recaudación para la corona.

Consideró como una medida oportuna levantar los controles que se hacen con las barreras. “Son muy similares a un procedimiento militar antes que policial. Necesitamos que sea más técnico y más tecnología”, sentenció.

Sostuvo que esos controles no tienen mucho resultado desde el punto de vista operativo.

Giuzzio se dirigió a los efectivos policiales y les recalcó que es un momento de oportunidades para potenciar a aquellos funcionarios que tienen un buen desempeño interno. “Lo único que va a generar su permanencia o no va ser el resultado dentro de sus funciones”, sostuvo.

Señaló que confía en la fuerza pública y que mucho tiempo trabajó de cerca con ellos.

“No somos amigos de nadie ni enemigo. Acá lo único que pedimos y queremos hacer es generar institucionalidad y profesionalismo dentro de la Policía”, aseveró.

Giuzzio asume la cartera de Interior tras la polémica generada con la extorsión realizada por policías a ciudadanos brasileños en la zona de Caaguazú.

RECAUDACIÓN PARALELA. Giuzzio aseguró que no existirá ninguna recaudación paralela en las filas policiales para la corona.

“El ministro no recibe absolutamente un guaraní. No va a recibir, por lo menos si es que alguien está diciendo por allí que es para recaudar, para generar las bolsas al ministro y a su gente. No es cierto. Mi teléfono es abierto y público para mucha gente”, significó en conferencia de prensa.

CAMBIOS. El ministro del Interior confirmó que el actual comandante de la Policía, comisario general Francisco Resquín, seguirá en el cargo.

Anteriormente, en la era Euclides Acevedo fue una constante la información de que existía una fuerte puja entre ambos.

Como nuevo viceministro de Seguridad Interna será nombrado el comisario Pablo Ríos. Para el Viceministerio de Asuntos Políticos estará conversando con Jesús Lara, para determinar si continúa o no. “Aparentemente, tiene otras aspiraciones”, adelantó Giuzzio.