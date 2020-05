García recibió sueldo y trabajo

“El gerente deportivo del club ayer (sábado) se acercó al hotel, pagó todo lo que se debía para que pueda quedarme hasta el 15 de este mes. Además me consiguió un empleo y así podré generar mis ingresos extras para quedarme hasta que retorne el fútbol”, dijo García en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM).

“Ahora depende de mí, si bien quien me trajo al Montello no sigue en el club, me dijeron que podía quedarme hasta agosto o setiembre trabajando y ahí ver para fichar por otro club”, expresó más aliviado el delantero paraguayo, que además tiene a su familia en Ecuador, a la cual le manda dinero para mantenerse.

García trabajará de transportador de alimentos para animales en Italia.