Gamarra lamenta la inacción de la APF

No es habitual ver a un futbolista profesional de Primera División estar ofreciendo minutas por redes sociales para sostener la carencia económica que atraviesa junto a su familia. Marcos Perrito Gamarra lo hace a razón de que hace exactamente cinco meses no percibe un guaraní en concepto de salarios. El 12 de Octubre, equipo con el que llegó al ascenso en el 2019, le debe un mes de salario y el premio por el pase a Primera. Y con General ya lleva cuatro meses y tampoco le tocó cobrar. Por lo que Gamarra lanzó una dura crítica a la matriz del fútbol paraguayo: “No puede ser que la APF permita que esto suceda con los futbolistas, no tenemos respaldo alguno. Para colmo, el presidente del club (Jorge González) es consejero elegido en asamblea de la Asociación”, expresó muy molesto.

Esta semana los jugadores tienen previsto reunirse e ir al club para realizar presencialmente el reclamo. González atendió brevemente a ÚH y dijo: “Ya publicaron todo con relación a los jugadores. Qué me venís a preguntar ahora. Preguntame a mí primero”. Consultado si pagó los salarios caídos, cortante respondió: “Ya instalaste en la opinión pública lo peor”.