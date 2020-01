García Bernal, de 41 años, debutó como director con la película Déficit y dirigió los cortometrajes The Letter, Lucio para la película colectiva mexicana Revolución, y Love of my Life para el filme colectivo Madly, producido por MTV.

El director mexicano se hizo cargo de la dirección de los cuatro cortometrajes Los invisibles para Amnistía Internacional y algunos de los episodios para la serie Aquí en la tierra, así como para Mozart in the Jungle.

El festival programará además en su sección oficial, fuera de concurso, el segundo largometraje de este director, Chicuarotes, con guion de Augusto Mendoza y que cuenta en su reparto con Benny Emmanuel y Gabriel Carbajal, entre otros.

Esta película producida por La Corriente del Golfo y Cinematográfica Amaranto en coproducción con Televisa y Pulse Films y distribuida en España por Cinemaran y Garbo Media, narra la historia de Cagalera y Moloteco, dos adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven.

Cuando se enteran de la oportunidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, que podría transformar sus vidas, se adentran en el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México, en un intento por comprar su libertad.

En años anteriores, este galardón fue otorgado a actores como Javier Gutiérrez, Paz Vega, Antonio de la Torre y Guillermo del Toro.