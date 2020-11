Fúster admite que se recibían 20 demandas al año de RGD

En comunicación con radio 730 AM, la fiscala mencionó que en los años en que estuvo al frente de la Unidad 2 de Luque, veinte denuncias al año recibían de Ramón González Daher, hermano del ex senador Óscar González Daher, pero que no todas las causas presentadas por esta familia tuvieron un trámite de imputación, supuestamente.

Sin embargo, señaló que en las nueve unidades de Luque había causas del clan.

En relación a las denuncias públicas de que como agente –que llevó once causas promovidas por RGD– es manejada por la familia del ex senador, dijo que las causas se les asignaban por sorteo a los fiscales.

“Cada fiscal es reservado con las causas que va recibiendo, no anda comentando quiénes son los denunciantes y si hay elementos, la causa sigue”, indicó ayer Fúster.

El empresario RGD utilizaba supuestamente un esquema de usura y lavado de dinero, realizando elevados préstamos a diferentes personas, para luego apretarles en el pago de cuotas y posteriormente denunciarles.

¿SECRETARIO DE OGD? También, en entrevista con la radio Monumental 1080 AM, Fúster habló sobre las denuncias que había hecho el abogado Federico Campos López Moreira, asegurando que su esposo no fue supuestamente secretario privado del ex senador. Señaló que en caso de ser cierto, iba a ser la primera en inhibirse en la causa que lleva ahora contra OGD.

En relación a la exclusión de un audio para que no sea nulo el juicio, la agente justificó que la Fiscalía solamente ha planteado un incidente para que se excluya la grabación que está relacionada con Jorge Oviedo Matto.

“La Fiscalía sigue firme en la acusación, va a presentar los alegatos iniciales y la ciudadanía va a poder escuchar la acusación por tráfico de influencias y asociación criminal, en donde tenemos más de 20 testimoniales y medios documentales”, citó.

Explicó que ese audio nunca fue incluido en la investigación, sino que fue el puntapié inicial para que se abra la causa.