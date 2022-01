Funcionarios colorados piden por Marito para ANR

“Consideramos que el presidente en todo este tiempo al frente del Gobierno Nacional ha demostrado suficiente capacidad de gestión y coloradismo auténtico”, dice parte de la nota.

También indican que Marito “ha sorteado un sinnúmero de situaciones muy complejas para el país, como así también hasta la fecha se viene llevando a cabo un incansable trabajo en materia de salud pública para hacer frente a la pandemia”.

Los funcionarios colorados mencionan en la nota que este gobierno ”ha realizado más obras de infraestructura que cualquier otro gobierno en tiempos de democracia, lo que permitirá un mejor desarrollo económico a nivel nacional y regional”.

Asimismo, recuerdan que durante el gobierno de Horacio Cartes se constituyó “la supuesta selección nacional que conformaron los famosos gerentes, quienes aborrecían a la dirigencia colorada en todos sus estamentos y fueron quienes han perjudicado de manera inmisericorde a todos los funcionarios públicos colorados, quienes en ese momento fueron los mejores soldados en filas del Partido Colorado para recuperar el máximo estamento de poder, que fuera nada más y nada menos que el presidente de la República”.

Como una cuestión negativa, mencionan que “el funcionario público colorado no se olvida de ese tiempo de gestión” que lideró el ahora líder de Honor Colorado.

Aseguran al presidente, que “los funcionarios públicos colorados serán el puntal principal de su campaña” y afirman su respaldo a Hugo Velázquez en su campaña por la presidencia de la República.

“El gobierno nacional y el Partido Colorado indiscutiblemente deben trabajar de manera articulad”, justifican.

El presidente de convencionales del oficialismo en Asunción, Nelson González, dijo que un grupo grandioso hoy está pidiendo que el presidente de la República sea candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno.

“Creemos que es el más indicado para ser el próximo presidente de la Junta y pueda acompañar a quien será el próximo presidente de la República”, agregó en referencia a Velázquez.

Cabe señalar que el ex presidente Horacio Cartes ya oficializó su intención de ser candidato a presidente de la Junta de Gobierno por Honor Colorado. Abdo Benítez aún no mencionó si será o no el candidato, pero la Constitución Nacional lo impide. Un sector de presidentes de seccionales y convencionales estaba operando para realizar una convención para modificar el estatuto y que las elecciones partidarias puedan realizarse después de las generales. Hasta el momento, el pedido no se oficializó y el cartismo se muestra en contra, por lo que será difícil contar con los números de convencionales necesarios para lograr el cometido.