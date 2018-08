Franz Ferdinand vuelve en octubre a Paraguay

Aunque aún se desconoce dónde se realizará el evento, lo cierto y lo concreto es la visita del grupo escocés.

La banda de indie rock anunció un tour por Sudamérica, en la que Asunción figura como su primera ciudad a visitar. Las demás son Santiago de Chile, Curitiba y San Pablo, Brasil.

Embed Get ready South America! We're heading your way in October. For ticket info, head to >> https://t.co/B9MLhEVMUh pic.twitter.com/ebjfUVegkJ — Franz Ferdinand (@Franz_Ferdinand) 8 de agosto de 2018

Los artistas escoceses volverán a Paraguay tras ocho años. Su primera presentación fue en Rakiura, ante alrededor de 5.000 personas.

Aquel concierto quedó en la retina de muchos, ya que fue la banda internacional que abrió una serie de grandes conciertos en el país.

Para este nuevo concierto, el grupo trae un nuevo disco bajo el brazo. En febrero de este 2018 lanzaron Always Ascending.

Además, tuvo un cambio en su formación tras la salida de Nick McCarthy, miembro fundador que decidió dedicarse a su familia y otros intereses.

En total, la banda tiene cinco álbumes de estudio, el primero del 2004, que fue homónimo, You could have it so much better, del 2005, Tonight: Franz Ferdinand, 2009, Right Thoughts, Right Words, Right Action, 2013, y el ya mencionado Always ascending.

Sus miembros actuales son Alex Kapranos, en voz y guitarra, Bob Hardy, en el bajo, Paul Thomson, en batería y percusión, Julian Corrie, en teclados, y Dino Bardot, en guitarra.