Foro inmobiliario reúne a desarrolladores

Se trata de la segunda edición de este encuentro organizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), que tiene por objetivo interrelacionar a los diferentes organismos e instituciones que participan en el desarrollo inmobiliario del país.

Este evento es de suma importancia ya que posibilitará dialogar con los diferentes actores que intervienen en cada etapa de los trabajos y mediante ello conocer cuáles son las necesidades del gremio.

Este Foro presentará dos características fundamentales: la primera es la parte financiera que se centra en la generación del crédito hipotecario; y por otro lado, se presenta un estudio de mercado realizado desde la Capadei, para conocer la situación cuantitativa y cualitativa de la vivienda en Asunción y ciudades aledañas y la problemática de migración del centro.

Crédito Hipotecario. El Ing. Raúl Constantino, presidente de Capadei, destacó que el II Foro Inmobiliario del Paraguay es de suma importancia, considerando que existen muchos aspectos que deben ser impulsados por este gremio, como el de facilitar la concesión del crédito hipotecario, generar productos accesibles para la gente y la inmensa necesidad de informar a la ciudadanía el significado del desarrollo inmobiliario para dejar de lado los conceptos de los altos costos de una vivienda construida por los miembros de este gremio.

La realidad de la gente es que la mayoría necesita acceder a un crédito para adquirir las viviendas y efectuar la inversión. La problemática constante hoy día presente es la no financiación adecuada. “No es caro por el producto, si no por las condiciones de crédito que conlleva a varios sectores de la población a no poder acceder a la vivienda”, dijo.