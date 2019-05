Fiscalía va a analizar informe del Congreso contra Darío Messer

Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz comentaron que el Congreso ya les remitió el informe final sobre la investigación a Darío Messer, a quien el ex presidente Horacio Cartes calificó como “hermano del alma”. Messer se encuentra imputado por asociación criminal y lavado de dinero, aunque se encuentra prófugo de la Justicia desde hace un año.

“Vamos a analizar el documento recibido para corroborar si cuenta con más datos de la investigación penal que estamos llevando adelante desde el Ministerio Público”, explicó el interviniente.

Cabe destacar que la conclusión fue realizada por integrantes de la Comisión Bicameral, presidida por el senador colorado Rodolfo Friedmann.

Si bien el informe fue presentado el 1 de abril a través de una conferencia de prensa, recién fue remitido el viernes pasado 17 de mayo ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras ser aprobado por el pleno de la Cámara Alta.

De acuerdo con los datos recabados y las audiencias que realizaron, comprobaron la vinculación empresarial, institucional y política del empresario y que hubo complicidad.

Además se habla de situaciones que configurarían hechos punibles de lavado de dinero en grado de complicidad, asociación ilícita para delinquir, falsificación, producción de documento público de contenido falso, obstrucción a la investigación, y además, enriquecimiento ilícito.

Asimismo sugiere la investigación de 17 personas en las que aparece el propio Cartes, quien se negó a concurrir ante la comisión, a pesar de una orden judicial; el ex ministro de Hacienda Santiago Peña; la ex jueza María Griselda Caballero; el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) Óscar Boidanich, entre otros.

Según el diario O Globo, en Brasil, Messer es considerado como el intermediario o cambista más influyente del vecino país. Dicho medio manifestó igualmente que Messer recibía el 60% de los beneficios del esquema de lavado de dinero, que alcanza la astronómica cifra de 1.652 millones de dólares.