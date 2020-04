Fiscalía señala que no habrá excepciones con las autoridades que incumplan la cuarentena

La fiscala Belinda Bobadilla, quien lleva la investigación, aseguró que analizarán la conducta de toda la comitiva que viajó con la senadora Eugenia Bajac, que también integró la diputada Del Pilar Medina. Esto a fin de verificar si se cumplieron con las restricciones establecidas para evitar la propagación del Covid-19.

"Necesitamos el informe de los médicos, el plazo de la cuarentena y una vez recabadas todas las informaciones se podrán tomar las medidas necesarias", explicó Quiñónez.

Ambas parlamentarias viajaron a inicios de marzo a un encuentro religioso en Perú, y regresaron al país el pasado 16 de marzo, cuando el Gobierno Nacional dispuso la cuarentena obligatoria en el país como una medida de prevención ante el brote de la pandemia.

Incumplimiento de cuarentena

Así también, indicó que le duele que algunos le llamen para que pueda liberar a algunas personas demoradas por incumplir la restricción de circulación, "ya que no serán liberadas".

"Les insto a las personas para que se puedan quedar en sus casas, porque les voy a decir una cosa, va a ser muy triste que ni siquiera podamos acompañar a nuestros seres queridos", expresó la fiscala.

Además, Quiñónez instó a las personas a que cumplan con las restricciones y se queden en sus casas y apeló a la conciencia de la ciudadanía a pasar la Semana Santa en sus hogares y que no viajen al interior. También pidió a las personas no recibir a familiares que van de la capital.

"¡No les reciban! Porque están llevando el virus consigo, y este virus no perdona. No es un pequeño resfriado como alguna gente dice, o que con vitamina C vamos a curarnos. !No señores, es mucho más grave!", afirmó.

Igualmente, explicó sobre la importancia de quedarse en el hogar a fin de evitar situaciones más drásticas y fúnebres.

"Y si a usted mi querido compatriota que está viajando irresponsable mente al interior o a otro destino le digo que a mi sí me interesaría que mis padres o familiares sigan viviendo, o que cuando Dios nos llame pueda despedirme realmente de una manera digna", expresó de forma contundente Quiñónez.

Hasta el momento, el número de personas imputadas en todo el país por violación a la cuarentena sanitaria asciende a 1001.