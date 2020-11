Fiscalía se ratifica en acusación contra OGD en caso audios

Además de la Fiscalía, las defensa de los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario Raúl Fernández Lippmann.

La fiscala Natalia Fúster señaló que en el juicio oral probarán el tráfico de influencias y asociación criminal de OGD, Caballero y Fernández, en el caso Electrofácil, donde supuestamente el abogado amenazó a la fiscala Teresa Rojas, y ya hubo enjuiciamiento de oficio de González Daher y el secretario.

También probarán el tráfico de influencias del entonces senador luqueño contra la jueza Adriana Pedretti, para entregar una retroexcavadora a Walberto Zárate. Además, el tráfico de influencias de Oviedo Matto, contra la fiscala Case Giménez.

Por su parte, las defensas insistieron en que el caso se inició con los audios ilegales, según la imputación que fue prueba en el juicio. En el caso de Fernández Lippmann, se preguntó cómo podría ser culpable si es que era secretario y refrendó una resolución.

Sobre OGD y Caballero, señalaron que no existe delito, y no hay pruebas, al igual que Oviedo Matto.