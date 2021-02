Fiscalía imputa al administrador del Consejo de Salud de Mayor Otaño

Sánchez fue imputado por producción de documentos no auténticos y el fiscal solicitó un plazo de seis meses para la presentación de la acusación.

La denuncia fue presentada por la abogada María Cristina Morínigo de Encina, en representación de Pedro Chávez, intendente municipal y presidente del Consejo Local de Salud y del tesorero Francisco Javier Martínez.

Supuestamente, el ahora imputado falsificó las firmas de Chávez y Martínez en endoso de cheques del Consejo de Salud, informó el periodista de Última Hora Antonio Rolín.

El fiscal del caso explicó que en realidad no hay perjuicio patrimonial ya que estos cheques "rebotaron por insuficiencia de la firma" (no se cobró), además la cuenta no tenía fondos.

Teniendo en cuenta la expectativa de pena de cinco años de cárcel, se solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión. En el marco de la investigación, se pidió la realización de la pericia caligráfica.

Según la Fiscalía, el hecho se dio a conocer luego de que Martínez recibiera una llamada por parte de funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que le explicaron del caso.

Luego de realizar las diligencias, a fin de verificar el hecho denunciado, a través de procedimientos y testificales entre otros, se encontraron suficientes indicios de la comisión del hecho punible, asegura el Ministerio Público.

El Consejo de Salud es un órgano creado para manejar los recursos obtenidos en carácter de aportes de los municipios, sea para mantenimientos, pagos de salarios, compras de equipamientos y contratación de profesionales en los hospitales.