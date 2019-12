Fiscalía da inicio al proceso a Cartes en Río de Janeiro

El Ministerio Público Federal de Brasil presentó el pasado jueves una denuncia formal contra Horacio Cartes por presuntamente pertenecer y financiar a una organización criminal liderada por Darío Messer. La presentación fue hecha ante un juzgado federal de Río de Janeiro y marca el inicio formal al proceso penal al ex presidente.

La denuncia también incluye al propio Messer, la abogada Leticia Bóbeda y otras 16 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal, lavado de dinero y evasión de divisas. El propio abogado de Cartes, Pedro Ovelar, señaló que la denuncia que hace la Fiscalía en Brasil podría equipararse a una imputación en el proceso penal paraguayo. Sin embargo, el escrito de los 11 agentes fiscales brasileños que llevan el caso es más que una simple sospecha, ya que pide la condena de todos los denunciados y detalla la participación de cada uno. A partir de ahora, un juez federal en lo criminal de Río de Janeiro deberá realizar los primeros trámites del proceso, como dar acceso a la defensa, convocar audiencias u otras diligencias. Fuentes judiciales señalaron que el proceso continuaría recién en enero por la feria judicial en Brasil. Por de pronto, esto no modifica la situación de ninguno de los denunciados: El pedido de prisión que pesa en Brasil sobre ellos permanece, excepto en el caso de Cartes, cuya defensa planteó un hábeas corpus y consiguió levantar provisoriamente la orden de detención. LA DENUNCIA La denuncia consta de 211 páginas en las que se mencionan 17 hechos criminales presuntamente cometidos por la organización liderada por Messer. En ese sentido, el Ministerio Público Federal sostiene que Messer contaba con tres núcleos de soporte: Uno financiero, compuesto principalmente por otros cambistas; otro operacional, integrado por parientes y cercanos; y uno político, donde la pieza clave era Cartes. Con respecto a él, la Fiscalía sostiene que mantuvo varias comunicaciones directas e indirectas –a través de emisarios– con Messer cuando este estaba prófugo y que además Cartes le dio 500 mil dólares para ayudarlo a no ser capturado. “Queda muy claro entonces que Horacio Cartes actuó a favor de la organización criminal de Darío Messer, no solamente por haber recibido una carta y de la entrega de dinero en efectivo. Agréguese a las evidencias de la recepción de la carta y la entrega efectiva de valores en enero de 2019 (los 500 mil dólares supuestamente entregados a la pareja de Messer), el pedido (hecho por Cartes) para que Darío Messer no se presente ante las autoridades hasta el 15-08-2018; los contactos directos por WhatsApp con Messer en vísperas de su retorno a Brasil; los contactos con Julio Messer, hermano de Darío, con la indicación de que Sergio Godoy se encargaría de los intereses del prófugo ante la Justicia paraguaya; la decisión de que Darío Messer no contrate ningún otro abogado en Paraguay mientras no se resolviese el problema de su hijo Dan, etcétera, los cuales son más que suficientes para encuadrar la conducta del ex presidente paraguayo como mínimo como ‘promotor y financista de una organización criminal trasnacional’”, señala el documento. En sus requerimientos finales, la Fiscalía pide que el juzgado cite a todos los denunciados, que se le dé participación a los abogados defensores en el proceso y que estas 19 personas sean luego condenadas.



EL IMPACTO DEL LAVADO EN LA POLÍTICA



DENUNCIA. Fiscalía brasileña pide que el ex presidente y otras 18 personas sean condenadas.



pruebas. Investigadores brasileños afirman que son varias las pruebas que complican a Cartes.