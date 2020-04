Fiscalía allana local que proveyó de kits de alimentos a Comuna de CDE

Un autoservis que proveyó de kits de alimentos no perecederos denominado Tía Chela, ubicado en el Área 4 de Ciudad del Este, fue allanado ayer por el fiscal Manuel Rojas Rodríguez y auditores de la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de una investigación por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa, apropiación y otros.

Del local fueron incautados varios documentos contables que serán auditados por profesionales de la CGR, merced a un acuerdo vigente con la Fiscalía General del Estado, según dieron a conocer los intervinientes. “Vinimos a ver documentos contables, algunos encontramos otros no, estamos procurando ubicar y conocer con mayor detenimiento la actividad comercial, la capacidad económica y un montón de informaciones. Muchos documentos no hemos encontrado y estamos indagando”, refirió el fiscal Rojas Rodríguez.

Dijo que no se encontraron facturas de adquisición de mercancías de años y meses anteriores que es “lo que nos interesa para conocer un poco la capacidad de inversión comercial de esta firma. Solamente encontramos talonarios correspondientes a facturas emitidas a favor de la Municipalidad, pero nos faltó otro talonario donde existiría la misma factura, que había sido emitida a la Comuna, pero que habría sido anulada”.

Aclaró que aún pueden sostener una sospecha fundada sobre la comisión de un hecho punible. “Sería muy inoportuno hacer presunciones que no estén aún respaldadas por elementos emergentes de las informaciones objetivas que podamos extraer de las documentaciones. Tenemos muchos documentos que analizar, técnicos que están analizando y no podemos adelantar y realizar afirmaciones, ni siquiera a título de sospecha, que aún no estén respaldados documentos y descubrimientos objetivos”.

Todas las causas pasaron a cargo del fiscal Manuel Rojas, de la Unidad Especializada en Narcotráfico, y Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal N° 1, que fueron designados para proseguir la investigación mediante resolución número 153, de fecha 10 de abril del 2020, firmada por el fiscal adjunto de Alto Parará y Canindeyú, Édgar Moreno.

DETALLES. La Comuna esteña, a través de la Dirección de Desarrollo Social, gestionó la compra de 79.000 kits de alimentos para las familias del Municipio, como forma de asistencia ante la paralización económica causada por la pandemia. Las empresas fueron adjudicadas por la vía de excepción, considerando que el país se encuentra ante una emergencia sanitaria. En total las compras realizadas para la provisión de alimentos en los diferentes barrios es de G. 8.886 millones. Tía Chela SRL fue adjudicado el 27 de marzo, para la provisión de 25.000 kilos de alimentos, por un monto de G. 2.949.650.000. Otras dos empresas también fueron adjudicadas para este servicio el 8 de abril. Se trata de El Distribuidor SRL y BH Services SRL, la primera para la provisión de 24 mil kilos de alimentos por un monto de G. 3.300 millones y la segunda, 30 mil kilos de alimentos, por G. 2.637 millones. En esta misma causa también será verificado todo el proceso de compras de insumos médicos.