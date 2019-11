Fiscala general verá si admite desestimar desacato de HC

En el caso, Cartes se había negado a acudir al Congreso para declarar ante la Comisión Bicameral de Investigación en el caso de Darío Messer, por lo que se solicitó al juez que se le sancionara.

No obstante, la jueza Lici Sánchez, remitió los antecedentes a la Fiscalía, para la investigación por desacato a una orden judicial.

El fiscal Édgar Sánchez pidió desestimar la causa, porque no hubo desacato al no haber una orden judicial. Sostiene que el Congreso no era jurisdiccional.

Ahora, la fiscala general tiene 10 días hábiles, hasta el 3 de diciembre próximo, para dictaminar en el caso. Es decir, si ratifica el pedido de Sánchez, o en su caso, rectifica la solicitud.