Fiscal acusa a intendente de Puente Kyjhá

El fiscal Vicente Rodríguez de Salto del Guairá, acusó al ex intendente de Francisco Caballero Álvarez, ex Puente Kyjhá, Ariel Araújo (ANR), y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, por varios supuestos hechos punibles que habría cometido en el ejercicio de sus funciones como administrador comunal.

Los ex funcionarios Nilsa González de Blanco y César Darío Martínez Portillo también fueron acusados y podrían enfrentar juicio oral y público.

El representante del ministerio público acusó al ex jefe comunal por los presuntos delitos contra el patrimonio - estafa, lesión de confianza y contra la prueba documental - producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.

Mientras tanto, los ex funcionarios Nilsa González de Blanco (ex tesorera) y César Darío Martínez (ex administrador) fueron acusados por los supuestos delitos contra el patrimonio - estafa, y contra la prueba documental - producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Se pidió una procedimiento abreviado para los últimos. EC