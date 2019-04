Firme y contundente

Lo que arrancó con muchas complicaciones terminó en una fiesta dentro del campo y en las gradas de Para Uno. Es que Olimpia, con su victoria 3-0 sobre Libertad, da otro paso que lo pone cada vez más cerca del tricampeonato.

El Gumarelo llegó al Bosque con la intención de llevarse el invicto del Franjeado, y en los primeros 20 minutos estuvo muy cerca de hacerlo. En base a buen posicionamiento de mitad de cancha hacia delante, Libertad presionó en la salida, hizo que los locales se equivoquen bastante y pierdan pelotas peligrosas, pero los de Chamot no lo aprovecharon.

Urgente, Daniel Garnero apostó por Richard Sánchez en busca de un hombre más cerebral y con visión de juego para sacar del pozo en el que se encontraba su equipo. Y justamente Sánchez fue determinante, pues su golazo descomprimió esa presión que ejercía la visita y el Decano pasó a jugar con mayor tranquilidad.

clave. El gol de Roque fue un golpe del cual Libertad ya no se pudo recuperar. A partir de ahí, y durante el resto del encuentro Olimpia pasó a jugar con la tranquilidad que le caracteriza. Colectiva e individualmente creció una enormidad para marcar diferencia en todas las líneas.

En contrapartida, varios jugadores de la visita dejaron de tener protagonismo, en su mayoría absorbidos por el rendimiento franjeado. Los cambios, tampoco pudieron inyectar algo diferente al juego gumarelo, que fue más empuje que ideas claras.

Para destacar. Renglones para resaltar ese trabajo que no brilla a los ojos del hincha, pero sí para lo que deseaba el DT. Brian Montenegro, al que le faltó el gol, corrió todas en ataque y también en función defensiva. Su presencia oxigenó la tarea de Roque y complicó siempre al fondo liberteño con sus constantes movimientos en busca de los espacios.

Y para el final quedó el golazo de Alejandro Silva. Sello característico del charrúa en sociedad con Alfredo Aguilar, quien con una salida precisa dio a Ale la posibilidad de inventar ese poema.

Garnero: “No me sorprende el nivel”

“No me sorprende en absoluto el nivel que estamos teniendo. Las exigencias son muy altas y el equipo responde, cada uno rinde cuando le toca y eso me llena de orgullo”, aseguró el técnico de Olimpia, Daniel Garnero.

También expresó su felicidad por el gran triunfo y señaló que está muy satisfecho del plantel que posee. “Son un grupo muy unido, son excelentes como persona y profesional.

Da gusto llegar a la Villa y ver esa alegría, el buen ambiente que hay entre todos”, comentó. Además, resaltó el nivel individual que tiene el equipo. “Eso hace que estemos bien colectivamente”, culminó.



“Todavía no está nada definido”

Alejandro Silva, autor del tercer y gran gol de Olimpia, expresó su felicidad por el tanto y los tres puntos obtenidos. “Todavía no está nada definido, pero era un partido muy importante para nosotros y lo sacamos muy bien”, indicó.

“El objetivo es salir campeón y si es invicto, mucho mejor, sería cerrar el torneo de la mejor manera”, comentó Silva. Por otro lado, dijo que cuando el equipo juega bien destacarse es más fácil y que se debe a la confianza lograda partido a partido. “Voy agarrando más ritmo, pero es una combinación de todo, trabajo, compañerismo y los resultados también lo dicen”, agregó.