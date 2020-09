Firma siniestrada era agencia de turismo y funcionaba como taller

Fernando Rovegna y Silvina Arese estuvieron acompañados por el abogado Federico Campos López Moreira, quien adjuntó la escritura de la constitución de la sociedad Lumat SA, que funcionaba como un taller, donde se lee que su objeto era “operadores de viajes de turismo”.

Es más, el intendente de Villa Elisa, Ricardo Adolfo Estigarribia, informó a la Fiscalía que no tenía habilitación para operar como taller.

En el caso, según las investigaciones, hubo una explosión en el tinglado, lo que alcanzó la casa de los Rovegna. Su hijo Nazareno Martín falleció bajo los escombros, al derrumbarse la pared. Su otro hijo se salvó, ya que estaba con un caballo que fue el que murió al recibir el impacto.

También perecieron dos mecánicos, según dijo el abogado. En el sitio, hallaron dos camiones cisternas, uno de la firma Gas Total SA y el otro KYM SRL, que tuvieron que ser sacados por los bomberos para que no explotaran. En la zona está la Comisaría 17 Central, una escuela, una estación de servicios, a más del gimnasio de los Rovegna.

En el caso está imputado Abilio Morales Ortellado, por homicidio culposo. Actualmente, la causa está a cargo de la fiscala de San Antonio, Cyntia Torres, y la jueza de Garantías Isabel Bracho.

López Moreira explicó que piden que sea imputado también Ausberto Ortellado, dueño de la firma Gas Total, y la propietaria de la empresa KYM SRL. Alega que hubo homicidio por dolo eventual, ya que no se puede realizar el trabajo con tanques cisternas en el lugar, por la peligrosidad.

“Presumiblemente, en el lugar se hacía ordeño de combustible y explotó”, aseguró el abogado López Moreira. También piden que la jueza de Garantías se aparte del caso.

Por su parte, la madre, Silvina Arese, apuntó que ellos esperan que se haga justicia con su hijo, ya que el imputado está con arresto domiciliario. Remarcó que tienen el apoyo de la Embajada de su país, la Argentina.

Arese aseguró que no quieren que otra tragedia de esta naturaleza se repita en el país, porque no se controla el traslado de camiones cisternas. Alega que es muy peligroso, y que no debería haber funcionado en el lugar, bastante poblado de Villa Elisa.