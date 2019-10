Final de Sudamericana postergaría clásico

El comisario, Eliseo Gaona, jefe de Eventos Deportivos de la Policía, en contacto con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080 AM, reveló que presentaron una nota a la APF con la solicitud formal.

“Hemos presentado una nota a la APF para que los partidos del 6 al 10 de noviembre no se jueguen, así no se tomen otros compromisos que no sean la final de la Copa Sudamericana”, entre Colón de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador, expresó Gaona, y justificó el pedido por la cantidad de hinchas de Colón que vendrán procedentes de Santa Fe.

“Ni viernes, ni sábado ni domingo, desde el 6 hasta el 10 de noviembre, ya que a partir del 6 empezarán a llegar las delegaciones, hablamos de más de 30.000 argentinos que vendrán”, justificó.

Superposición. Justamente coincide en el calendario, que el fin de semana del 9 y 10 de noviembre, debería de jugarse el clásico entre Olimpia y Cerro, en el estadio Tigo Manuel Ferreira, un partido de alta concurrencia y que siempre pone en máxima alerta a los efectivos policiales. “Todavía no tenemos respuesta a la nota presentada ayer (por el lunes), pero ya veremos lo que respondan. El clásico es un partido fuerte y hay que tener la máxima atención”, expresó Gaona. En principio, el clásico se jugaría el 9 o 10 de noviembre. Justamente, la APF programará las fechas 16 y 17 del torneo Clausura el próximo viernes a las 12.30, según se informó en la víspera.

Afluencia de hinchas. De momento se espera que lleguen a Asunción más de 150 hinchas de Independiente del Valle, que serán los que vendrán vía aérea y más de 30.000 hinchas argentinos por vía terrestre. Estos ingresarán por Puerto Falcón en su mayoría, donde la Policía trabajará en conjunto con la Gendarmería del vecino país para procesar el alto flujo de personas en la frontera.

“El 2 y 4 de noviembre habrá reuniones; el 4 de noviembre se hará una reunión con la gente de Gendarmería argentina para ver el paso de los hinchas”, comentó Gaona. Medios argentinos manejan que 22.000 personas vendrán con entrada en mano, mientras que los restantes intentarán hacerse de los tiques en nuestro país.

Curso favorable. Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la Divisional de Primera División de la APF y miembro del Consejo Ejecutivo, expresó a FALG que teniendo en cuenta la envergadura del evento de la final de la Sudamericana sería razonable suspender el torneo local.

Pero a tener en cuenta que se suspendería ese fin de semana y del 11 al 14 de noviembre habrá fecha FIFA.



