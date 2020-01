Filmes de Scorsese y Tarantino, los más nominados en CCA

La ceremonia de entrega de los premios se realiza esta noche, en California (EEUU), y será presentada por el actor Taye Diggs.

El Irlandés es una película épica de gánsteres, que narra la historia de Frank Sheeran (De Niro), un camionero que se vuelve asesino a sueldo para el mafioso Russell Bufalino (Pesci) y su familia criminal, incluyendo sus trabajos para el poderoso teamster Jimmy Hoffa (Pacino). En tanto que Había una vez en Hollywood se centra en la vida de Rick Dalton y, secundariamente, en la de Cliff Booth. El primero es un actor famoso de TV que a finales de los años 60 lucha por mantenerse vigente en pantalla. El segundo figura como su doble de acrobacias.

La lista de principales candidatos continúa con Little Women, con 9 nominaciones; y un empate con 8 de Historia de un matrimonio y 1917, que dio la sorpresa al llevarse el Globo de Oro a Mejor Película.

Nominados. Los candidatos a mejor película son: 1917, Ford v Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Historia de un Matrimonio, Había una vez en Hollywood, Parasite y Uncut Gems.

En tanto que los que compiten en la categoría de Mejor Actor son Antonio Banderas (Dolor y Gloria); Robert De Niro (El Irlandés), Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood), Adam Driver (Historia de un Matrimonio), Eddie Murphy (Dolemite Is My Name), Joaquin Phoenix (Joker) y Adam Sandler (Uncut Gems).

En lo que respecta a mejor actriz, compiten por el premio: Awkwafina (The Farewell), Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Lupita Nyong’o (Us), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), y Renée Zellweger (Judy).