Filme paraguayo-mexicano Boreal llega a las salas el 23 de febrero

Acerca del filme, comenta Leo Rubin, que sintió interés en apoyar la producción de Boreal principalmente porque iba a trabajar con Renate Costa. “Es una mujer a quien admiré muchísimo, una amiga. Incluso con ella teníamos pensado formar una productora”, recuerda sobre la fallecida y talentosa cineasta.

Al respecto, agrega que juntos iban a estar al frente de la productora Sub Tropical y que incluso llegaron a inscribirla en la Dinapi.

Fue Renate quien le habló a Leo del talento de Federico Adorno. ”Me explicó quién era. Tras conocerle, y trabajar con él, brindo el talento que demuestra en esta película y ojalá tenga el presupuesto para seguir porque talento lo tiene de sobra”, subraya.

APRENDIZAJE. Para Leo ser parte de Boreal le permitió vivir lo opuesto a lo vivido en Mangoré. “Para mí fue un gran aprendizaje tener una película que tiene otros tiempos”, explica.

Refiere que cuando hizo Mangoré Juan Carlos Maneglia le dijo: “Estás loco para hacer una película tan grande y de época, y lo opuesto fue Boreal, ya que trabajamos con un equipo más pequeño, menor costo”, detalla.

Además, mencionó que Boreal es mediana en términos económicos, aunque con todos los contenidos que tiene que tener. “Me gustó mucho trabajar con Federico, que tiene una visión, sobre el país, sobre el cine. Boreal es muy sensible a temas referentes a la tierra, campesinado, más allá que está dentro de cierto suspenso”, expresa.

PRODUCCIÓN. Acerca de su trabajo en la producción cinematográfica, comenta que siempre quiso continuar con esa labor. “Nunca estuve desconectado de poder seguir. Mucha gente me pidió que le produzca, incluyendo Paz Encina, que en un momento estuvimos hablando de un proyecto suyo que terminó siendo Eami, en ese momento yo no podía, pero nunca me desconecté completamente”, confiesa.

El productor no esconde su orgullo al recibir guiones, pero enfatiza que no tiene una productora netamente para el cine, ya que también está al frente de otros proyectos, como los digitales MadeinParaguay.net o Sinantena.fm, además de la radio.

“Voy haciendo lo que puedo, no soy productor nato exclusivo del cine, entonces tengo que elegir los momentos que puedo realmente dedicarle tiempo. Me han llegado guiones fabulosos incluso de personas de Argentina”, cuenta.

Mangoré. Su primera experiencia con el cine fue a través Mangoré, por amor al arte, bajo la dirección de Luis R. Vera. ”En la que choqué contra una pared porque muchas cosas no sabía, y fui aprendiendo, con sangre, sudor, pero el resultado fue muy bueno”, recuerda el productor.

Mangoré, filme inspirado en la vida del guitarrista paraguayo Agustín Barrios, se sigue presentando en el exterior. Además, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) la llevó a casi todas las ciudades del país. “ Este fin de semana último se pasó en San Bernardino, creo que fue la primer película que se vio en todos los canales del país, y eso fue muy bueno para mí”, sostiene.

sinopsis de Boreal. Benjamín, su tío César y Genaro son conducidos por su patrón menonita a un lugar desolado en el Chaco Paraguayo, donde permanecerán durante días construyendo una valla. Los días son largos, el progreso lento. Benjamín no se acostumbra al trabajo duro y aburrido y al silencio opresivo de esta árida región. Él quiere irse. El patrón regresa 30 días después de dejarlos; insatisfecho con la calidad del trabajo, le dice al trío que necesitan quedarse tres días más para completar el mismo. César y Genaro se quedan, pero como Vladimir y Estragón en Esperando a Godot, de Beckett, para ellos la espera será esta vez eterna.

Equipo Técnico. De la dirección de fotografía estuvo a cargo Fernando Lockett, en tanto que la dirección de arte fue de Carlo Spatuzza. La edición fue un trabajo de Lenz Claure y Delfina Castagnino.

El sonido estuvo a cargo de Liliana Villaseñor, César González, Diego Kartaszewicz, y la producción creativa fue tarea de Gabriela Zuccolillo. De la dirección de actores se encargó Paola Irún, y de la música, Richard Wagne y Carlos Zárate.

premios. El largometraje nacional, Boreal de Federico Adorno, recibió recientemente el Premio Signis a Mejor Película en el Festival de cine Fenavid de Bolivia. Dicho reconocimiento se otorga a películas con valores humanos y que invitan a la reflexión sobre la condición humana.

Ese premio se suma a los galardones recibidos en el Seattle Latino Film Festival, donde el largometraje de 87 minutos se alzó con reconocimientos a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Actor (ex aquo) para los tres actores principales de este largometraje nacional.



Con muchas expectativas se espera este mes el estreno de la película Boreal.



Ficha técnica

Filme: Boreal

Reparto: Fabio Chamorro, Mateo Giménez, Amado Cardozo, Harold Bergen y Remigio Romero.

Género: Drama

Director: Federico Adorno

Procedencia: Paraguay y México.

Año: 2022

Productores: Renate Costa, Leo Rubin, Federico Adorno y Pamela Guinea.

Compañías productoras: Grupo Perdomo, Cine Murciélago, Metatron Films y Balthazar.

Duración: 87 minutos.