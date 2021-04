Fiesta de dedicación

Realmente, como ocurre casi siempre, no se acercan con buena intención. Tienen el corazón cerrado por la soberbia y no son capaces de escuchar. Jesús, que lee en sus corazones, les trata con una enorme delicadeza y les dice las cosas con claridad.

Si no ven en Él al Mesías es porque no quieren creer. “Os lo he dicho y no lo creéis, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí”.

Y todavía les dice más: “No creéis porque no sois de mis ovejas”.

Que era como decirles que si le abrieran el corazón, que si quisieran creer él mismo les ayudaría a creer. Jesús necesita un mínimo de apertura del corazón para actuar en el corazón de las personas porque la soberbia ciega. Como decía San Josemaría: “Por eso demuestra tanto interés el diablo en cegar nuestras inteligencias con la soberbia, que enmudece: sabe que, apenas abrimos el alma, Dios se vuelca con sus dones”. A algunos de estos dones se refiere el Señor: “escuchan mi voz”, “me siguen”. “Les doy la vida eterna” y “nadie me las arrebatará de mi mano”.

Escuchamos este Evangelio celebrando la Resurrección de Cristo. Jesús nos sostiene con su Amor y nos promete reinar con Él eternamente. La verdad es que no nos podría ofrecer nada más grande: Vivir en su amistad en la tierra y por toda la eternidad. Y crece la confianza y la seguridad de las ovejas porque van con el buen Pastor.

