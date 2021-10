Fenómenos climáticos golpearon a productores hortigranjeros del Este

“Lastimosamente una vez más la naturaleza castiga al pequeño sector productivo. Son cinco golpes duros en menos de 90 días, que los compañeros están soportando estoicamente, pero no se dan por vencidos, todos estamos con buen espíritu, porque estamos sanos y así siempre hay esperanza”, relató el productor Teodoro Galeano, que semanalmente oferta sus productos en la Feria de Hortigranjeros de Ciudad del Este.

Recordó que primero fueron golpeados por la helada, que se dio en cuatro oportunidades, luego vino la sequía, después cayó una gran tormenta (tipo tornado); tiempo después se produjo otro temporal con granizos grandes, luego semanas de lluvia normales y finalmente lo del sábado pasado.

“Se destruyó totalmente nuestra malla de media sombra, que teníamos para proteger nuestros cultivos, también se vieron dañados nuestros invernaderos, la carpa fue totalmente destruida, y todo quedó pelado”, relató.

PERJUICIO. El perjuicio le alcanzó a toda la comunidad y afecta a todos por igual de alguna u otra forma. “Llovió grande, durante 15 días no salió prácticamente el sol y cuando hay mucha humedad la planta resulta dañada por enfermedad y ahora vino este viento fuerte, que golpeó todo el cultivo”.

Indicó que la fuerza del viento no fue uniforme en otros sectores. “Averiguamos con los otros compañeros; en Juan Emilio O’Leary hay una parte donde también dejó mucho perjuicio, pero en otra parte nada. Acá en Minga Guazú también, una parte nomás llegó. Los que tuvieron suerte no fueron afectados, pero igual golpea si no es en calidad, en cantidad, en cuanto a nuestra producción”.

En otros distritos del departamento también hay daños y están en una situación crítica. “Lastimosamente, las instituciones del Estado no tienen recurso para responder antes estas situaciones, ayudando a los compañeros para reponer la producción lo más pronto posible. En las municipales tampoco tienen previstos los presupuestos para destinar en favor de los hortigranjeros ante este tipo de situación”.

En el caso de la Gobernación, aunque tenga recursos, resulta muy limitado, comenta Teodoro Galeano.

CONSECUENCIA. Los fenómenos naturales que azotan en la región tienen mucho que ver con la destrucción de la naturaleza, reflexiona Galeano. Dijo que al reducirse drásticamente las reservas de bosques en el departamento, el viento viene con mucha mayor fuerza en la zona.

Comentó que la comunidad El Triunfo está rodeada de tierras totalmente mecanizadas que son explotadas para el desarrollo de la agricultura a gran escala.



Cultivo de sandía afectado en 70%

Productores de sandía de la compañía San Gabriel de Santa Rosa, Misiones, expresaron que el último temporal afectó a la producción en un 70%. “Afectó a la producción de sandía con las intensas lluvias, viento y granizada. Varios productores estamos en la misma situación, estamos golpeados, esto desalienta mucho, tratamos de recuperar lo que quedó por lo menos en un 30%, esto va a afectar los frutos, estamos sacando las frutas golpeadas y ramas rotas”, explicó Antonio Gutiérrez, productor. VR