Felizmente apareció mujer que era buscada, pero podría ser imputada

Se temía un final lamentable, atendiendo a casos anteriores de desaparición que acabaron con el hallazgo de la persona ya muerta. La mujer era buscada por la Fiscalía, la Policía e inclusive por los bomberos.

Pero tras unos días, Chaparro apareció en compañía de otro hombre, con el que se había marchado de su casa, abandonando a su pareja, Jhonny Walker Cano (43), y a sus tres hijos menores de edad. Ahora está detenida y se expone a una imputación por abandono y falta del deber del cuidado, según Ledesma.

La agente explicó que ahora comienza la investigación por violación al deber de cuidado, ya que la responsabilidad es compartida. Tanto Cano como ella tienen la patria potestad.

Mencionó que la mujer dijo que no sabía nada de que la estaban buscando, que cambió su celular para no ser ubicada. Al ser cuestionada por qué no le aviso a alguien, ella respondió que no quería volver a su casa ni que su marido la busque.

“Ellos (la nueva pareja) dicen que están enamorados y que no querían que nadie les busque, ni les separe”, acotó Ledesma.

Chaparro será trasladada hoy hasta el Ministerio Público para que preste declaración indagatoria.

Sobre el mensaje de WhatsApp que la mujer había enviado, la agente señaló que al comienzo no se sabía si ese mensaje lo escribió la mujer u otra persona, ya que ella no se comunicó con nadie, ni con sus hermanos, ni con sus hijos menores, por lo que era sospechoso.

RITOS SATÁNICOS. Por otra parte, Ledesma lamentó la situación en la que vivían los chicos. “Esos niños estuvieron viviendo en un lugar donde sus padres hacían ritos satánicos, donde se sacaban los dientes en frente de ellos. Yo no me quiero imaginar el daño sicológico que tienen esos niños”, explicó Ledesma.

En cuanto a la nueva pareja, un ciudadano peruano, será puesto a disposición de Migraciones, ya que estaría de manera irregular en el país. El mismo trabajaba buscando plata yvyguy con el marido de la mujer, y la llevó a vivir consigo un inquilinato en Lambaré. ”Según la señora, ella estaba por propia voluntad con él y no tenía intenciones de volver”, explicó.