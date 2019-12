Felippo ganó 3 millonarios contratos de la ANDE desde que asumió Marito

Marito se inclinó por Felippo, pese a que es rechazado por gran parte de la comunidad científica y por un grupo de universitarios, quienes se sumaron ayer a la protesta de los investigadores.

En efecto, la designación del ex presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) al frente del Conacyt puede encontrar, a su vez, otra explicación: de agosto de 2018 a octubre pasado la empresa de Felippo, Transformadores Paraguayos SA (Trafopar SA), se alzó con casi USD 10 millones al beneficiarse con los tres contratos más jugosos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Si bien es cierto –como afirma Felippo a su favor– que desde hace 30 años Trafopar SA es el principal proveedor de la estatal, en poco más de un año de gobierno de Marito ganó casi el 80% de lo que obtuvo en toda la era del Gobierno de Horacio Cartes, en lo que hace a las adjudicaciones para la adquisición de transformadores de distribución para la ANDE.

Esto se puede corroborar en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), donde domina los contratos con la estatal junto a la firma Trafosur.

Incluso, una de las mayores adjudicaciones de la empresa de Felippo, por G. 95.634 millones, quedó en suspenso hace poco, luego de que fuera cancelada por la DNCP ante quejas de oferentes. De salir favorecida, lograría su mayor contrato y casi el mismo monto (ver infografía) de lo que acumuló en el periodo anterior de cinco años.

DESCARGO. El empresario expresó, en su defensa, que nada de malo tiene que su empresa se haya constituido en un proveedor por excelencia tanto de la ANDE como otras entidades del Estado (ministerios, instituciones y otros).

“Trafopar hace 30 años que le vende a la ANDE. Como industria paraguaya logró desplazar a los importados. Hoy, por lo menos, la plata se queda en el país”, sostuvo Felippo al mencionar que su firma, en particular, emplea de forma directa a 160 personas.

Por lo demás, refirió que antes de aceptar el cargo de presidente del Conacyt, se hizo asesorar para evitar conflicto de intereses.

“Tengo un dictamen de Contrataciones Públicas y de mi abogado, en el cual puedo fabricar transformadores, pero al Conacyt no le puedo vender; a la ANDE y a cualquier otra institución sí les puedo vender”, expuso.

Por otro lado, “ya he renunciado al cargo de presidente de todas mis empresas, las he dejado a mi familia”, manifestó el empresario en virtud de que quiere dedicarse de lleno a su flamante puesto al frente del ente rector.

Sobre el rechazo por parte de investigadores y estudiantes, dijo que desde hace días quiere reunirse con ellos para empezar a trabajar juntos.

El próximo lunes 30 se encontrará con los investigadores que piden su cabeza.

Piden revocar nombramiento

Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de la Universidad Católica (UC) se sumaron ayer a la voz de protesta contra la designación de Eduardo Felippo, como presidente del Conacyt. “Está en peligro la objetividad de las investigaciones científicas”; “La ciencia no puede estar limitada o influenciada por intereses políticos ni económicos”, fueron algunas de las frases que surgían entre la veintena de estudiantes. Piden al presidente Mario Abdo rever dicha designación y permitir la presentación de nueva terna de candidatos.

Algunos investigadores revelaron que los proyectos de iniciación científica están paralizados, debido los fondos están retenidos desde abril pasado. “Eso vulnera el desarrollo de toda investigación en sí, porque los tiempos son muy importantes (...) Sabemos que el desembolso de la plata pública es complejo y tiene su burocracia; pero debería ser prioritario garantizar la continuación de los proyectos porque si el proyecto sale mal por una pérdida de tiempo, esa plata que debe ser destinada a la generación de conocimientos se pierde”, sostuvo Giuliana Cattivelli, estudiante de Medicina.

Opiniones

Abdo asumirá el riesgo por decisión

“Son atribuciones que tiene el presidente. No fui parte del proceso de la terna. Para mí rechazar una terna debe ser un caso extremo. Hay que respetar, estamos en democracia; tenemos que ser tolerantes. Los que más hablan de democracia son los menos tolerantes. Voy a asumir el riesgo de tomar la elección que tomé”. Mario Abdo Benítez, presidente.

Felippo garantiza que habrá transparencia

“Yo pretendo reunir a todos los investigadores. Los que están en la Sociedad Científica Paraguay y los que no están que vengan, vamos a reunirnos para trabajar en conjunto; que tengan acceso a todo lo que hacemos y a todos los datos. Esto va a ser lo más transparente posible porque esa es mi forma de llevar las cosas adelante”. Eduardo Felippo, presidente del Conacyt.

Llano cree que el perfil no es el mejor

“Esperamos que el señor Eduardo Felippo esté a la altura de las circunstancias y cumpla con el rol que se le ha asignado. No podemos a priori juzgar su efectividad en el cargo antes de ponerlo a prueba. Sabemos que hay algunos perfiles de candidatos para ciertos cargos que hay que tener en cuenta, y el perfil no es el mejor”. Blas Llano, senador PLRA.