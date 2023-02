Febrero propone varios estrenos de cintas para todos los gustos

Llaman a la puerta (Knock at the Cabin), de M. Night Shyamalan, presenta a una familia que durante unas vacaciones en una cabaña en un bosque alejada de todo, se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que les obligan a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis.

Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido. Con Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn, William Ragsdale, Kristen Cui, Satomi Hofmann, Kat Murphy.

La cinta con tintes de comedia y drama Los espíritus de la isla (2022), de Martin McDonagh, presenta a un hombre devastado cuando su amigo de repente pone fin a su amistad de toda la vida.

En la cinta ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, el hombre se pone como objetivo reparar la relación dañada por todos los medios. Actúan Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, entre otros.

La cinta infantil animada Las aventuras de Maurice, dirigida por Toby Genkel y Florian Westermann, está basada en la novela de Sir Terry Pratchett.

Maurice es un gato callejero que tiene la estafa perfecta para hacer dinero. El minino encuentra a un niño que toca la flauta y se hace amigo de su horda de ratas que hablan, así no las ve como si fueran comida.

Cuando Maurice y los ratones llegan al pueblo de Bad Blintz, encuentran a Malicia. Su engaño no llega a buen puerto por causa de lo que les espera en el sótano.

otros estrenos. Entre los demás estrenos del mes, para el jueves 9 se anuncian los estrenos de títulos como Titanic (reestreno, drama), Academia de conejos (animación), Ofrenda al demonio (terror), Marca de vida (cristiana).

En su aniversario número 25, se reestrena la cinta Titanic, filme que dirigió James Cameron y convirtió la tragedia sucedida un 14 de abril de 1912, al hundirse el transatlántico británico en las aguas del océano Atlántico.

Titanic se estrenó en 1997 y fue un fenómeno gracias a sus efectos especiales y convincentes interpretaciones a cargo de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, con música de Céline Dion (My Heart Will Go On).

Para el jueves 16, La maldición de Rosalie, y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Esta última, es una de las muchas cintas de superhéroes que se estrenarán a lo largo de este año. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía es una de las primeras y llega a mediados de este mes, dirigida por Peyton Reed, a partir de un guion de Jeff Loveness. La protagonizan Paul Rudd como Scott Lang y Evangeline Lilly como Hope van Dyne, entre otros.

MÁS ESTRENOS. El jueves 23 de este mes llega a carteleras de cine locales las cintas Imperio de luz (drama), Las momias y el anillo perdido (animación) y la cinta nacional Boreal (drama).

Boreal llega al país con un recorrido internacional de éxito, debido a que participó en festivales de cine en distintos países, como México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Brasil.

Boreal presenta al joven Benjamín, quien tiene problemas para adaptarse al trabajo de las alambradas.

La trama gira en torno a tres hombres contratados por un jefe menonita, quien les hace a trabajar sin descanso, bajo el intenso sol y las penurias del suelo chaqueño, con algunas locaciones como Filadelfia y La Patria, al norte del Chaco. El filme denuncia la explotación laboral y la imposibilidad de ir en contra del sistema. Es una coproducción entre Paraguay y México, dirigida por Federico Adorno. Con financiamientos de Paraguay, Suiza y Holanda.



Animación, drama, ciencia ficción, terror, acción y comedia son algunos géneros que llegan a las salas de cine este mes para amenizar las jornadas de los cinéfilos del país.



A saber

*Estrenos de mañana: Llaman a la puerta, del director Night Shyamalan; Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh y para el público menudo, Las aventuras de Maurice, basada en la novela de Sir Terry Pratchett.

*9 de febrero: Titanic (re estreno, drama), Academia de conejos (animación), Ofrenda al demonio (terror), Marca de vida (cristiana).

*16 de febrero: La maldición de Rosalie, y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

*23 de febrero: Imperio de luz (drama), Las momias y el anillo perdido (animación) y la nacional Boreal (drama).