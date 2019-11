Fátima Román recupera su libertad y enfrentará juicio oral y público

Su abogado, Wilsen Salas, explicó a los medios de comunicación que la artista tuvo un incidente con una persona de su entorno familiar en el año 2016 por un conflicto personal y fue denunciada por lesión.

"Ella tiene libertad ambulatoria y puede realizar sus tareas de manera normal, no tiene ninguna reclusión domiciliaria ni ninguna restricción", expresó.

La cantante fue declarada en estado de rebeldía este lunes porque se debía realizar un juicio oral y público por el caso de lesión y ella no se presentó, porque no fue comunicada debidamente y no tenía conocimiento, según explicó su defensor.

Fátima Román deberá enfrentar juicio oral y público, cuya nueva fecha será dada a conocer próximamente.

Por su parte, el juez Rodríguez manifestó que la artista pidió disculpas por no haberse presentado en el juicio oral y prometió que no volvería a suceder.

Román no puede salir del país, tampoco puede cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado y debe comparecer para firmar los libros en el Poder Judicial del 1 a 10 de cada mes.

