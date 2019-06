Familiares de José Luis Chilavert denuncian amenazas vía WhatsApp

“Desde ayer (el jueves) estoy recibiendo amenazas de este personaje a quien no conozco; nunca lo tuve en frente”, confirmó el ex arquero de la selección nacional que dio a conocer el contenido de las amenazas que recibió a través de su teléfono celular. “No han respetado el pacto, iban a parar con toda esta historia. Desde aquí no nos pueden extraditar. Le doy mi palabra de hombre, que vamos a activar la justicia y el tsunami que les viene encima, no te llega la imaginación de poderlo calibrar. Vas a ver las consecuencia”, dice uno de los audios.

La fiscala Natalia Acevedo que lleva adelante la investigación, indicó que las amenazas se dan luego de dictarse orden de captura internacional contra Martínez Vela, imputado por trata de personas con fines de explotación laboral. ‘‘Según los informes que manejamos dentro de la carpeta fiscal, Martínez Vela no ha ingresado al Paraguay. Sin embargo, estos audios amenazantes llegaron al whatsapp de José Luis Chilavert, hermano del señor Rolando y tío de Iván que son las víctimas”, señaló la fiscal.

Por su parte, el ex capitán de la Albirroja agradeció el trabajo del Ministerio Público y afirmó que no le da temor las amenazas. “Agradezco a la Fiscalía a través de la agente fiscal Nathalia Acevedo, ya que está haciendo un trabajo excelente para que mi hermano y mi sobrino estén vivos. Desde ayer a las 21.36 estoy recibiendo amenazas de muerte de Fernando Martínez Vela, no lo conozco, nunca lo tuve enfrente y no tenemos miedo”, expresó.

En enero de este año, Marciano Rolando Chilavert y su hijo Iván, denunciaron que viajaron a Odessa, Ucrania bajo engaños de un empresario y que allí perdieron sus documentos y quedaron raptados.