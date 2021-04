Familiares de internados pasan en la intemperie en Hospital de Ñemby

Compartió una imagen que mostraba cómo algunas personas tuvieron que refugiarse de la lluvia en veredas, bajo los techos de locales comerciales, porque en las instalaciones del hospital ya no había lugar.

"Hola! Recién llevamos la cena que hizo la flia de @nachomasulli al hospital de Ñemby! Está lloviendo y los familiares de los pacientes están BAJO LA LLUVIA! Adentro el hospital es muy chico y no se pueden aglomerar. Por favor si pueden acercar PALETS y CARPAS! (Sic)", pidió la joven a través de la red social.

En una conversación con Última Hora, comentó que los propios familiares de pacientes le pidieron reclamar dicha necesidad, cuando se estaban resguardando de la lluvia. Incluso, indicó que se comunicó con el intendente local, Lucas Lanzoni, para plantearle el pedido.

Embed #AHORA Familiares de pacientes internados necesitan carpas para cobijarse de la lluvia en el Hospital de Ñemby. ''No tenemos un lugar para refugiarnos de la lluvia. Pedimos a las autoridades toldos'', expresa una mujer.

''No tenemos un lugar para refugiarnos de la lluvia. Pedimos a las autoridades toldos'', expresa una mujer.

Según la joven, el jefe comunal se comprometió a gestionar la instalación de un toldo para el Hospital de Ñemby, el cual no llegó hasta las primeras horas de este martes. "Hasta mandé a muchos contactos que tengo si consiguen uno para alquilar, pero nos va a salir cerca de G. 4 millones por una semana", señaló.

Una mujer, cuyo familiar está internado, manifestó a Telefuturo que hay muchísimos pacientes internados con problemas respiratorios y que ya no hay espacio para refugiarse ni sillas en el hospital. "Pedimos que se solidaricen todas las autoridades, que nos ayuden", apeló.

Duisberg comentó que, mediante la iniciativa civil de la que forma parte, pudo observar que en muchos hospitales públicos se instalaron carpas para resguardar a los familiares de pacientes, por lo que le pareció preocupante la situación en el Hospital de Ñemby.

"Siempre tienen toldo (otros hospitales) y fue la primera vez que me fui a Ñemby y me percaté de que no estaban bajo toldos, sino que en los comercios de enfrente. Encima, goteaba y había vientito en ese momento", describió.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) proveyó hace un par de semanas una carpa al Hospital de Clínicas, por lo que la joven exigió que la misma institución provea también una al nosocomio en cuestión.