Falta de regulación frena a Fintech

A modo de ejemplo, explicó que 4 empresas de crowdfunding paraguayas están listas para empezar a operar, pero no pueden hacerlo debido a que no se cuenta con un marco regulatorio que defina cómo debe operar el sector. Agregó que también se desincentiva la venida de firmas extranjeras que manifiestan su interés de instalarse en el país, pero no logran concretar sus proyectos debido al vacío regulatorio.

Por este motivo, anunció que en el 2020 trabajarán en la propuesta de la ley de crowdfunding y financiamiento colectivo, que está siendo elaborada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se dedicarán también a la promoción de las ventajas de las tecnologías financieras y realizarán un mapeo nacional de Fintech, para conocer la participación de este sector en el mercado local.

Un año atrás, la Cámara iniciaba sus actividades con 5 socios y hoy está compuesta por casi una treintena de firmas pertenecientes a áreas como asesoría financiera y técnica, blockchain, crowdfunding, factoring, plataformas de inversión, de pago y de préstamos, entre otros.

En conmemoración del primer aniversario de esta organización, se lanzó el proyecto Hackaton Fintech, en colaboración con Koga. Harán un concurso para identificar a las empresas y emprendimientos Fintech, y acercarlos al sistema financiero.