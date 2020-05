Fallece Betty Wright, figura del R&B y soul y colaboradora de grandes estrellas

Ella tuvo su primer éxito, Clean Up Woman, cuando solo tenía 17 años y se convirtió en una jugadora clave en el sonido funk de Miami de la década de 1970. Además, trabajó estrechamente con estrellas de la música en las siguientes cuatro décadas, como: Johnny Nash, Stevie Wonder, Gloria Estefan, Jimmy Cliff, Clarence Clemons, Regina Belle o incluso Jennifer López.

Su muerte fue confirmada por Steve Greenberg de S-Curve Records, quien dijo que hace meses se descubrió que Wright tenía cáncer. “Fue una escritora, productora y mentora increíble para artistas jóvenes”, dijo Greenberg, señala el New York Times en su portal digital, y agrega que el éxito de 1971 de Wright, Clean Up Woman, anticipó la transición de la música funk a la música disco, y su sonido sincopado y emotivo.

Nacida como Bessie Regina Norris el 21 de diciembre de 1953 en Miami, Florida, comenzó desde muy joven y ya con 11 años pasó a llamarse Betty Wright. A los 14 años publicó su primer disco My first time around y ese mismo años su canción Girls can’t do what the guys do fue top 40 en listas americanas. Con 17 años publicó Clean up woman, una de las canciones de soul más clásicas de los años 70 y en general de la historia.

A partir de los años 80 como les pasó a muchos del género, la música disco, el soul y el R&B conocido, dejó paso a otros subgéneros.