Explotan los casos en Brasil y Argentina decreta la cuarentena

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó el aislamiento "preventivo y obligatorio" de la población desde hoy hasta el 31 de marzo, para detener la propagación del Covid-19, una medida drástica que se aplica por primera vez en América Latina.

"Es hora de comprender que estamos cuidando la salud de los argentinos", dijo Fernández en una alocución la noche de este jueves, cuando el país de 44 millones de habitantes suma 128 casos, de los cuales tres fallecidos.

Fernández señaló que se permitirá el comercio de cercanía -almacenes, supermercados, ferreterías-, pero advirtió que la Gendarmería y la Policía vigilarán a quienes circulen por las calles y habrá sanciones del Código Penal para aquellos que no tengan justificación.

INFLEXIBLE

"Vamos a ser absolutamente inflexibles. Se trata de una medida excepcional en una situación excepcional, dentro del marco de lo que la democracia permite", enfatizó el mandatario.

El Gobierno había tomado el domingo varias medidas preventivas, como cerrar fronteras para extranjeros no residentes, cuarentena de 14 días obligatoria para quienes llegan de países más afectados, suspensión de clases y reducción de transporte público, además de otorgar licencia a los mayores de 60 años y recomendar el teletrabajo.

Pero hasta este jueves las calles seguían llenas de gente.

"Yo soy pobre, no puedo parar, tengo que salir a buscar cosas. Nunca viajé en mi vida y ahora me jodo por los viajes de otros", dijo a gritos Susana Castro, una maestra de 62 años, quien caminaba en la céntrica calle Florida sin guantes ni mascarilla.

En la ciudad de Buenos Aires y su periferia habitan unos 15 millones de personas, y es el lugar donde se concentra el mayor número de casos del nuevo coronavirus, con más de 70% de los registrados.

Ya esta semana quedaron suspendidos todos los torneos deportivos y los espectáculos musicales. El presidente pidió cerrar los centros comerciales y los parques para evitar concurrencia

Aun así, algunos centros comerciales se rebelaron y abrieron sus puertas. La pandemia no puede llegar en peor momento para Argentina, que debe reestructurar su deuda pública. AFP



31 nuevos casos

Ayer se registraron 31 nuevos casos de coronavirus en Argentina, en donde ya se contabilizan 128 casos. Hasta el momento fallecieron tres personas debido al Covid-19. De los nuevos infectados, la mayor parte se concentran en la provincia de Buenos Aires (15 casos), seguido de la ciudad de Buenos Aires (8), Córdoba (3), Chaco (2), y Tucumán (1), Río Negro (1) y Santa Fe (1).

Frontera permeable en ciudades gemelas

Édgar Medina y EFE

CIUDAD DEL ESTE

El Gobierno Federal de Brasil decidió ayer la restricción excepcional y temporal de entrada al país de extranjeros por sus fronteras, incluidos los provenientes de Paraguay, durante 15 días, con excepción de Uruguay.

Esta medida del presidente Jair Bolsonaro busca frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, a diferencia de Paraguay, las restricciones no se aplican para las ciudades gemelas. Es decir que las autoridades del vecino país no impiden el paso entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, según confirmó el periodista de ÚH, Marciano Candia. Esta medida es alarmante, considerando que ayer se produjo una explosión de casos del Covid-19 en Brasil, con un aumento del 45%.

No obstante, en Foz de Iguazú los controles sí son rigurosos y ya no se permite la entrada ni salida de ciudadanos. Ángeles Arriola, titular de Migraciones, confirmó que Brasil ya no está dejando pasar a paraguayos en su territorio. “Dejábamos salir a compatriotas para tratamientos médicos, ya sea oncológicos o de otro tipo, pero ya no están dejando entrar”, explicó agregando que recibió dos pedidos de personas que le solicitaron mediar para ingresar al país vecino pero la petición fue rechazada. Reveló además que otra de las medidas tomadas en Brasil es no dejar salir a los compatriotas que estén de forma temporal en su territorio. Solamente los camiones que llevan mercaderías pasan la frontera.

Según la agencia EFE, Brasil registró ayer siete muertos por coronavirus, todos ellos mayores de 60 años, mientras que el número de casos trepó hasta los 621, según el último balance del Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias alertaron que el coronavirus continúa su expansión por el país una vez detectados casos de transmisión comunitaria en varias de sus principales ciudades, como Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre y Belo Horizonte.

LA PUNTA DEL ICEBERG

El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, aseguró que debe haber "muchos casos" más en el país que ni siquiera se han realizado las pruebas para detectar el virus. "Solo estamos viendo la punta del iceberg", expresó en una rueda de prensa en Brasilia.

"Estamos al pie de la montaña y vamos a comenzar a subir la montaña", alertó. En este sentido, recomendó el "aislamiento domiciliario" para todos aquellos que presenten algún síntoma de la enfermedad, así como para el resto de familiares que convivan con esa persona.

621 casos confirmados y 7 muertos tenía hasta ayer Brasil. Estas cifras aumentarán, alertaron las autoridades.