Experto sostiene que no es momento de subir combustibles

Oxilia, ex secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), precisó que los valores del petróleo incluso están bajando y para tener una evaluación correcta se debe esperar al menos dos semanas antes de cualquier ajuste de precios. “Internacionalmente, los precios están bajando, del petróleo y del combustible diésel. En el caso del petróleo, por ejemplo, se comportó de manera bastante fluctuante en el primer semestre, con una primera ola de incrementos en marzo, debido a las sanciones que Rusia recibió por el conflicto en Ucrania”, contó.

Añadió que como Rusia es un jugador demasiado importante en el mercado internacional, tanto del petróleo como de los derivados, entonces la restricción en la colocación de sus productos “evidentemente afecta al mercado mundial”. Añadió que después los precios bajaron un poco, pero hubo una segunda ola de subas en junio.

“En el caso del gasoil y la nafta, tuvieron un solo pico y un incremento constante hasta junio, con pocas fluctuaciones, ahora a fines de junio comenzaron a bajar. Tuvieron un declive en los últimos días. Para que tenga un efecto de baja en nuestros combustibles tendríamos que esperar más tiempo, ver qué pasa en las próximas dos semanas”, analizó Oxilia.

Añadió que otra cuestión es observar de qué manera hacen las compras Petropar y los emblemas privados. Señaló que en el caso de Petropar tenemos alguna información que nos da a entender que hizo su última compra en mayo, cuando el petróleo estaba hacia abajo, pero el diésel continuaba caro. “La única diferencia es que en mayo todavía había derivados rusos, gasoil ruso, disponible en el Río de la Plata que tenía un descuento del 40% con relación al mercado internacional, ese combustible estuvo disponible de manera relativamente fácil hasta comienzos de junio”, recordó.

Finalmente, indicó que en junio ya no hubo ventajas, aunque Petropar no hizo compras ese mes. Agregó que aparentemente la petrolera estatal hará compras a fines de julio o inicios de agosto, y se debe atender cómo están los precios entonces, “pero en este momento, como el mercado presenta una señal diferente a la que teníamos un mes atrás, no podemos hablar de ajustes”.



1.000

guaraníes, como mínimo, es lo que deben subir los combustibles, según emblemas privados y Petropar.