Experta propone que la tecnología sea incluida en los kits escolares

En un país donde 8 de cada 10 escolares no cuentan con computadoras en la casa y una mayoría se conecta a la web mediante el teléfono celular, una especialista en las áreas de educación y tecnologías, Sofía Scheid, clama por que los aparatos se incluyan en los kits escolares ya como artículos de primera necesidad de los estudiantes de instituciones educativas públicas.

“Desde hace diez años que vengo diciendo que se necesita reducir la brecha tecnológica. Hay demasiados estudiantes que apenas acceden. Conste que estamos en la era de la información”, sostiene la doctora Scheid, quien durante la pandemia organizó foros y debates con estudiantes para hablar sobre educación, según cuenta.

Y para reducir estas desigualdades en el acceso a tecnología, que se volvieron más notorias en el confinamiento por la pandemia del Covid-19, la experta cree que el MEC debería de incluir insumos tecnológicos en los kits escolares. Esto implica tabletas o computadoras personales, pero además conectividad.

Claro está –agrega la experta–, con la sola repartija de aparatos no alcanza para lograr una calidad educativa. “Por eso me parece que debe apuntarse a un contenido pedagógico para las tecnologías, sumar solo tabletas o computadoras ya no es suficiente”, aclara.

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, como el ministro Eduardo Petta sostienen que la gran mayoría accede a las clases virtuales, rondando un 90% del total del alumnado, según encuestas oficiales y de organismos internacionales en el país.

Al contrario, gremios docentes indican que existen enormes problemas todavía para seguir con las clases virtuales.

“En algunos hogares hay un solo teléfono que pertenece a la mamá y son tres hijos en edad escolar los que están confinados”, sostienen.

La Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica) cuestiona igualmente que en cinco años, dos bajo la gestión del ministro Petta, apenas se usó el 18% de recursos provenientes del Fondo de Excelencia para tecnología.

MÁS INVERSIÓN. Camila Giménez, coordinadora ejecutiva de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes), indicó que lo que ellos buscan es que el MEC invierta en una política pública en tecnologías, más allá de simplemente entregar algún aparato a todos o a quienes necesiten.

Esta política implica también la capacitación a los docentes y mejorar las plataformas oficiales, considerando que el año entrante seguirá el sistema de educación virtual o a distancia. “Somos el país que menos recursos invierte en educación”, lamenta.

De un total de USD 55 millones, reclaman unos USD 37 millones para TIC en el curso lectivo 2021.

Los jóvenes secundarios y universitarios marchan este martes junto a la comunidad campesina para exigir mayor inversión en el sector.