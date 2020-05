Experta de EEUU participó en debate sobre periodismo

La periodista norteamericana Lynn Walker fue la invitada especial de un encuentro virtual hecho este mes, donde el eje central de su disertación versó sobre cómo poner rostro humano a la información sobre el coronavirus.

La profesional estadounidense hizo un fuerte llamado a la prensa a contar historias de trabajadores de primera línea. “Esos son los héroes de nuestro tiempo”, señaló refiriéndose a los trabajadores de blanco.

“Los periodistas deben contar no solo información proveída por el gobierno y la ciencia acerca del Covid-19, sino sobre los trabajadores en primera línea, héroes de este tiempo: Médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios, choferes de colectivo y empleados de tiendas”, acotó. Aconsejó, además, responsabilidad en el manejo del tema para no alarmar a la gente, instando a la información transparente, “que no sienta que no hay nada oculto”.

PARTICIPATIVO. Otros periodistas compartieron el escenario donde se debatió la realidad actual del ejercicio del periodismo, el virus de la desinformación, el rol de las redes sociales, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción.

La periodista Natalia Daporta se refirió a las fake news(noticias falsas), que en tiempos de pandemia son más peligrosas. “Esto obliga al periodismo a redoblar esfuerzos para chequear datos y proveer al público información veraz, chequeada, responsable”, dijo

A su vez, Jazmín Acuña, de la página digital El Surtidor, explicó la metodología de trabajo para proveer información responsable y destacó los ejes: La infodemia como amenaza a la salud pública, monitoreo a las compras públicas, cómo cuidarse en tiempos de pandemia y que no debe anular los derechos humanos.

La periodista Sara Moreno mencionó que en el país hay más de 7 millones de chips conectados y 4 millones de usuarios de redes sociales, destacando a los ciudadanos como nuevos protagonistas de la información que cambiaron el panorama. Al compartir la información en redes sociales, se llama la atención de los medios de comunicación.

Comentó que el poder es tal, que las autoridades mundiales comparten información oficial en redes sociales. Esto pone en un desafío a la prensa a la hora de adaptarse para poder llegar al público.

Carolina Echagüe, presidenta de State Alumni, destacó que la actividad se dio en el marco del día internacional de la libertad de prensa y el Día del Periodista Paraguayo, y luego, el embajador Lee McCleanny comentó que la pandemia recuerda a la ciudadanía la importancia del acceso a la información fidedigna, transparente y equilibrada a la hora de analizar las amenazas.