Ex titular de IPS: "A la corrupción se le vence cuando se le desfinancia"

“A la corrupción se le vence cuando se le desfinancia. No basta con erradicar la impunidad y la discrecionalidad, hay que quebrarle (a la rosca mafiosa). Hay que hacer que el negocio no sea rentable”, sostiene el ingeniero Pedro Ferreira, a quien se lo recuerda como uno de los administradores que logró un superávit en el Fondo de Salud, que informatizó los servicios y luchó contra la corrupción durante su gestión en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En medio de la ola de denuncias de supuestos negociados, el avance de la politización en los cargos, falencias en los servicios de salud y las denuncias de negligencia médica, el ex titular del IPS sostiene que es necesario tener “voluntad y autoridad moral” para fortalecer el seguro de los trabajadores. Con sumarios solo a las personas solo se ganan las batallas y después vuelven a surgir los hechos de corrupción, dijo al tiempo de insistir que hay que quebrar a las “roscas mafiosas”.

A Pedro Ferreira no le fue fácil cambiar el sistema y luchar contra la corrupción. El ex titular del IPS comentó que durante su gestión -desde el 29 de octubre de 2003 hasta el 30 de mayo de 2008, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos- su trabajo se centró en áreas que fueron identificadas como principales grupos de corrupción, que fueron: robo de medicamentos, jubilaciones, aporte obrero y patronal (AOP), sector financiero, judicial y licitaciones.

Ferreira criticó la politización en la entidad y lamentó que desde hace casi dos años las autoridades y funcionarios solo trabajan para las campañas políticas y no para ofrecer un servicio de calidad al asegurado.

OPERATIVO. El ingeniero Ferreira dijo que para iniciar el saneamiento de la institución -salpicado por la corrupción por décadas- puso como condicionamiento no recibir ningún “pedido raro” y tener apoyo político para aplicar una gestión técnica y administrativa.

Entre las principales estrategias que implementó en los servicios se destaca la informatización, que permitió un mejor control de las gestiones para la jubilación, la trazabilidad de medicamentos y otros.

Para desbaratar la “rosca mafiosa” en la Dirección de Jubilaciones, que retrasaba los trámites hasta por dos años y pedían coimas para liberar los pagos, promovió un concurso público y contrató a 40 jóvenes con discapacidad auditiva.

Entonces, estos trabajadores –que no podían comunicarse con las roscas mafiosas– trabajaron para cargar los datos de los futuros jubilados y de esta manera se agilizaron los trámites. Con este mecanismo, se logró desfinanciar la corrupción en esta área. Los días para jubilarse se redujeron de 700 días a menos de 300 días en los primeros años. Con la informatización bajó de 90 a 60 días.

En el área financiera –antes de asumir el cargo– los fondos del IPS se cedían en forma no transparente a entidades financieras y personas, que ocasionó una pérdida del 80% de los fondos de la previsional durante la crisis bancaria, señaló. En 50 años, el IPS solo logró 100 millones de dólares de almacenamiento de los fondos en el 2003. Cerca de 400 millones de dólares se perdieron con la crisis financiera y malas inversiones, dijo.

En su gestión trabajó en un manual para la colocación de fondos. Con esto, la pérdida bajó solo a 7 millones de dólares en los últimos años. Además, durante su administración los fondos subieron de 100 millones a 500 millones de dólares.

ERRADICAR MALOS HÁBITOS

Con relación a las licitaciones, dijo que se logró un orden administrativo con la entrada en vigencia desde agosto del 2003 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. “Había mucha discrecionalidad en las adjudicaciones y también había muchos negociados realizados gracias a la insatisfacción de los asegurados, a la falta de medicamentos”.

El IPS desembolsaba millones a hospitales privados y a farmacias, que vendían a precio de mercado y no a precio mayorista. Pese a las críticas por la burocracia, aplicó a rajatablas la ley, señaló. “Al empezar a comprarse bien las cosas, los precios disminuyeron”. Por ejemplo, lo que en el 2003 se compraba por G. 100.000, a finales del 2007 bajó a G. 22.000.

Con la ley de Contrataciones se logró en el 2007 un superávit en los Fondos de Salud. “Ese superávit permitió por ejemplo comprar el primer equipo de resonancia magnética del IPS y una cantidad de equipos de electromedicina”, y otras obras. “Fue con los fondos que se ganaron gracias a la transparencia pública”. En este periodo, también se aplicó la informatización en el sistema de salud.

EVASIONES. El otro grupo, el de aporte obrero patronal (AOP), estaba marcado por la evasión al seguro social y la baja recaudación. En esta área la lucha contra la corrupción fue titánica, aseveró Ferreira.

“Tanta era la corrupción de los fiscalizadores, que adoptamos conjuntamente con el Ministerio de Hacienda la misma estrategia: suspendimos la fiscalización. No estaba bien, pero estaba tan corrupto el tema que era mejor no fiscalizar para quebrarle primero a la rosca. Se eliminó esa rosca”, contó. El éxito fue que “dejó de haber esas intervenciones extorsivas”.

Tras quebrar a la rosca, hicieron un llamado a concurso para contratar a nuevos fiscalizadores. También se incorporó la informatización en AOP. El trabajo de combate a la corrupción persistió y se detectaron incluso fraudes en la recaudación.

En medio del proceso de depuración, se presume que la rosca mafiosa mató a un funcionario, a quien lanzaron del último piso de la Caja Central sobre un tinglado, ubicado al lado de la oficina de Pedro Ferreira. El funcionario había denunciado la corrupción a través de un correo electrónico. Pese al horrorizado mensaje, Ferreira siguió y detectó que la rosca mafiosa tenía acceso a las redes informáticas del IPS.

Cambios serán con despolitización y autoridad moral

El ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente del Consejo de Administración del IPS, sostiene que los cambios se pueden hacer en el seguro social, pero es necesario erradicar la politización que se arraigó en la institución. “Gran parte es voluntad y autoridad moral”.

Criticó que los administradores del Instituto de Previsión Social están muy distraídos desde hace casi dos años con la política. “Si lo importante es ganar la interna o ganar tal elección y no prestar un buen servicio, necesariamente vas a terminar prestando un mal servicio”, señaló. Añadió que cree que el compromiso actual del funcionario es más con el que le facilitó el cargo y no con los asegurados. “Funciona un sistema de clientelismo” El ex titular dijo que para que los servicios del seguro social funcionen adecuadamente es necesario despolitizar la institución de los trabajadores. “En este momento creo que debería de tener un manejo totalmente independiente de la pugna política”.