Ex titular de ANDE advierte que se compró potencia sin asegurar venta

“Esto es algo que se veía venir, por la flojedad en la posición paraguaya durante el Acta Bilateral de 2019. Obviamente los brasileros volvieron sobre sus pretensiones y nuevamente este Gobierno les dio el gusto. La ANDE todavía no tiene las ofertas, no tiene a quién vender”, lamentó el ex titular de la empresa de electricidad. Supuso que un oferente se aprovecharía de la situación, a sabiendas que la ANDE está obligada a comprar para vender, aunque la entidad quiera obtener la mayor renta posible, “que sería el anhelo lógico de la ANDE”. “Pero qué pasa si sabés que el otro ya compró para venderme y resulta que todavía vos no le dijiste por cuánto querés comprar. Es una debilidad. Los pasos estratégicos están mal dados”, cuestionó Ferreira.

Calificó como una decisión “totalmente desmedida” aumentar la potencia contratada (más cara), cuando todavía rige el acuerdo operativo que favorece a la ANDE en la contratación de la potencia excedente (más barata). “Ningún otro gobierno, cuando uno mira el quinquenio que le tocó gobernar, ninguno tuvo este tipo de incremento en la contratación de potencia. Algunos estuvieron en 44%, otros cerca de 50%, pero nadie subió 70%”, fustigó.

2023. Sobre las conversaciones para la definición de la tarifa 2023 y el Anexo C, que debe revisarse también el próximo año, Ferreira estimó que los antecedentes no vaticinan lo mejor para Paraguay.

“Con seguridad va a ser más difícil después de los acuerdos a los que se ha llegado. Sobre todo porque Brasil consiguió que ANDE contrate, para el 2023, sin siquiera saber cuánto le va a cobrar Itaipú, más atendiendo a que se le sugirió, exigió o por algún motivo en síntesis sucedió, que incrementa su contratación en 19% sin siquiera todavía saber a quién le va a vender esa potencia y a qué valor”, insistió.

Recalcó que lo que Paraguay no debería permitir es que la ANDE se debilite financieramente, o estructuralmente, lo que le ocurre contratando obligadamente potencia. “Tenemos que hacer que se fortalezca, porque la soberanía energética del Paraguay depende de que la ANDE sea fuerte, y tenga la capacidad de traer el 100% de la energía de Itaipú y de Yacyretá, y que pueda tener la capacidad financiera de comprar lo que le conviene, y no lo que le imponen”, subrayó el ingeniero.



Se improvisó y se asumió la posición de Brasil, según Mateo

El ex director de la Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, opinó que con la definición de la tarifa 2022 de la entidad, que bajó de USD 22,60 kW/mes a USD 20,75 kW/mes, Paraguay asumió la posición que Brasil deseaba. Ocurre que Brasil tenía la intención de reducir los números, mientras Paraguay, en un principio, buscó sostener los valores de años anteriores. “Sigo sosteniendo la posición que no podemos improvisar, debemos tener las ideas claras, pensar en nuestro abastecimiento y renegociar el Tratado de Itaipú, teniendo presente que la producción energética y la integración energética debe ser pensada en 50 años y no solamente para el 2023”, manifestó Carlos Mateo.



La Cifra

2.154 MW

de potencia de Itaipú adquirirá la ANDE en el 2023, 344 MW más que en el 2022, y 70% más que en el 2018.