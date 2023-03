Ex gobernador Hugo Javier irá a juicio oral por supuesto desvío

Asimismo, el magistrado condenó, en procedimiento abreviado, a los procesados Édgar Zaracho y Karina Mazacotte, a 2 años de cárcel, con la suspensión de la ejecución de la condena. Deberán abonar 45 y 50 millones de guaraníes al Hospital Acosta Ñu, de Central, y al Hospital Nacional.

Además del ex gobernador, también irán a juicio oral Lourdes Verónica Lezcano, ex secretaria general de la Gobernación, y Modesta Valiente Escobar, ex jefa del Departamento de Control y Evaluación.

PRELIMINAR. En la audiencia, el fiscal Rodrigo Estigarribia se ratificó en que en diciembre del 2020 el gobernador habría autorizado desembolsos de dinero para ejecutar obras a favor de la Fundación CIAP, con financiamiento de los fondos para la reactivación económica por la emergencia sanitaria.

También pidió la inclusión como testigo de Tadeo Álvarez, condenado en la misma causa. Esto fue admitido por el magistrado, ya que no hubo oposición de las defensas.

El abogado Fausto Portillo pidió aplicar el procedimiento abreviado para Édgar Zaracho, con un ofrecimiento de G. 45 millones como reparación del daño; mientras que ofreció pruebas para su otro defendido, Hugo Javier González.

Después, el abogado Marcio Battilana pidió la suspensión condicional del procedimiento para Karina Mazacotte y ofreció como reparación del daño G. 50 millones.

Luego, la defensa de Lourdes Lezcano se opuso al pedido fiscal y pidió sobreseimiento definitivo, por inexistencia del hecho.

Por su parte, Modesta Valiente pidió anular la acusación por falta de relato de hechos y fundamentación.

Al final, el juez, tras analizar los pedidos, admitió el procedimiento abreviado para Édgar Zaracho y Karina Mazacotte, con pena de 2 años, con la suspensión de la ejecución. Deberán donar a los citados hospitales. Además, la prohibición de salida del país, de cambio de domicilio, y comparecencia trimestral.

Otazú rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo porque sí había un relato de los hechos y fundamentos. También rechazó la nulidad por los mismos fundamentos.

Finalmente, elevó el caso a juicio oral la causa contra Hugo Javier González, Lourdes Verónica Lezcano y Modesta Valiente Escobar.



