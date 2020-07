Un ex empleado de Nintendo reveló cuál es la verdadera nacionalidad de Mario.

Sin embargo, el antiguo diseñador de Nintendo, Masayuki Uemura, reveló en una entrevista con el portal Kotaku que el famoso personaje de característico bigote y acento italiano tiene otra nacionalidad.

Sputnik señaló en una publicación este martes que el ex empleado de la empresa nipona contó que pese a que el videojuego no está ambientado en Japón, el personaje "es japonés". "El nombre Mario suena italiano, pero el personaje no lo es", agregó.

Uemura explicó que el equipo del diseñador Shigeru Miyamoto se vio obligado a jugar con los colores, ya que "el número de puntos que podías usar para dibujar era extremadamente limitado" en la época de 8 bits, y esta es la razón por la que Mario no parece japonés.

En realidad, el divertido fontanero —originalmente llamado Jumpman— pasó a llamarse Mario en homenaje al propietario de la primera oficina de Nintendo en Estados Unidos, Mario Segale.

El videojuego que apareció por primera vez en 1981 sigue más vigente que nunca. Nintendo Switch incorporó hace un año una nueva versión del legendario personaje con Super Mario Maker 2, de niveles de plataformas basado en el universo de su popular fontanero, que cuenta con varios modos multijugador.