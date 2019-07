Ex diputado denuncia ante el JEM a juez que lo condenó

El ex diputado colorado Juan Artemio Barrios, condenado tras un juicio unipersonal por el juez Víctor Alfieri, denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al mencionado juez por mal desempeño de funciones, por condenarle a dos años de pena con suspensión y 90 millones de compensación a los accionantes, los hermanos Roberto, Víctor y Cayo González, quienes denunciaron al ex legislador por difamación, calumnia e injuria.

Barrios manifestó que presentará la correspondiente apelación de la condena, inclusive llegará a instancias internacionales si fuese necesario.

Según la denuncia, en diciembre del 2015, Barrios fue querellado por los mencionados por una supuesta conversación en la radio 650 AM, presentando un audio de un minuto aproximadamente en el que se escuchan improperios, amenazas y desprecio hacia los hermanos González.

En abril de este año, Barrios fue notificado para el juicio con el juez Víctor Alfieri, al cual se sometió.

Según Barrios, los querellantes solo presentaron dos testigos y solo con eso, el juez lo llevó primero a juicio y luego a una condena.

Según el denunciante ante el Jurado, el juez Alfieri no consideró la solicitud del audio de la mencionada radio, tampoco la declaración del periodista en cuyo programa supuestamente si lanzaron los improperios, tampoco del operador que grabó la nota.

Artemio Barrios presentará la apelación correspondiente por dicha condena, ya que sostiene que en ningún momento lanzó improperios contra sus compueblanos de Piribebuy.

“Voy a llegar hasta las instancias internacionales si es necesario, ya que es injusto que me condenen por algo que no hice”, manifestó el ex legislador, quien llegó hasta la Redacción de este medio.