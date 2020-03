Evitar la difusión de las noticias falsas acerca del coronavirus

Ante la amenaza global del Covid-19 o coronavirus, ya declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la vigencia de las falsas noticias tiene efectos devastadores, al instalar como ciertos algunos datos que resultan falsos o no han tenido confirmación.

El daño más frecuente se comete con información propagada a través de posteos en redes sociales de internet o de servicios de mensajería, divulgando la identidad de personas que supuestamente han sido contagiadas con el coronavirus, sin que esa información surja de la única fuente oficial sobre este tema, que es el Ministerio de Salud. De ese modo se genera una situación de temor y zozobra en la población, especialmente la del área en donde reside el presunto enfermo.

Un reciente caso que generó mucha polémica fue el texto que compartió la conocida activista María Esther Roa, dirigente de la organización Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), informando acerca del fallecimiento de un médico que se encontraba en situación de contagio. El hecho fue desmentido con mucha indignación por los familiares del médico. La dirigente tuvo que borrar lo escrito y pedir disculpas.

En las redes sociales circulan varios datos que ya han sido desmentidos por los expertos, pero aún así se han instalado con fuerza en la población, incluso lo repiten algunos médicos no muy bien informados. Uno de ellos es que el Covid-19 muere por efectos del calor al alcanzar los 26 grados centígrados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que, según las evidencias recabadas hasta ahora, el virus se puede transmitir en todas las áreas, incluyendo las que tienen clima cálido y húmedo.

Otras versiones, como la que sostiene que la cocaína es un remedio contra el coronavirus, o que beber agua caliente mata al virus, han sido desmentidas. Lo mismo pasa con informes que aseguran que el alcohol en gel no sirve para la higiene para prevenir el contagio, y que el vinagre es mucho mejor. Los especialistas aseguran que esto es falso: el vinagre no sirve y lo mejor sigue siendo lavarse bien las manos con agua y jabón; el alcohol en gel ayuda mucho, pero siempre que las manos no estén sucias. Ayer varios posteos aseguraban que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio positivo al análisis de coronavirus, pero la versión oficial afirmó totalmente lo contrario.

No hay que prestarse a colaborar en el contagio del virus de la desinformación. Una buena manera de combatir este flagelo es mantener la calma, seguir a los medios periodísticos y profesionales periodistas que sean reconocidos, creíbles y confiables, que ofrezcan información verificada y con el debido respaldo en fuentes oficiales.