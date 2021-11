Euclides y Lugo no definen aún a qué apuntarán en el 2023

Lugo propuso al ex ministro de Hacienda Dionisio Borda como una opción para encabezar un frente opositor.

“A mí me gustaría que sea Dionisio Borda. Él siempre afirma que va a apoyar un proceso de cambio. Es una persona seria, creíble, no tiene rechazo, incluso en la comunidad internacional. Es una persona extraordinaria que tiene mucho que dar al país”, señaló Lugo, pero no descarta a los otros nombres que suenan como los diputados Kattya González y Carlos Rejala; el gobernador Hugo Fleitas, el ministro Euclides Acevedo y otros más. Se habló además de Víctor González Acosta como posible candidato. “Esperamos que se sume”, dijo Lugo.

En cuanto a su posible candidatura, el canciller Acevedo dijo que la puja por la presidencia es una de las opciones hipotéticas. “Puedo acompañar una chapa, puedo ir al Parlamento. No descarto una Fiscalía General de vuelta, pero sobre todo quiero ser animador de ese proyecto. No tiene que ser un antipartido, sino un antimodelo”, sostuvo y valoró la figura de Fernando Lugo por lo que logró en el 2008, porque su propuesta no fue “anticolorada”, sino de ”reconstrucción”.

“El problema no pasa por los partidos políticos, pasa por los que quieren explotar y los dominados; los marginados y los privilegiados. La nación o la antinación”, subrayó Acevedo.

Si bien dijo que hay gente que propone su candidatura a la presidencia, en este momento no discute ni negocia con nadie, “porque tengo una responsabilidad de Estado”.

Dijo, no obstante, que personalmente, tiene bien pensado lo que quiere como propuesta de gobierno.

Lugo, por su parte, al ser consultado si se va a candidatar de vuelta como senador, indicó que se está discutiendo mucho en el Frente Guasu. “El Frente Guasu necesita un recambio”, mencionó y anunció que en una asamblea que tendrá lugar en diciembre se definirá el rumbo.

“No está definido si seré senador o si voy a acompañar desde otra trinchera el proceso de cambio”, comentó.

Tanto él como Acevedo coinciden en que se tienen que construir puntos de coincidencia para luego definir una candidatura que se enfrentará a la ANR.

“Se necesita de una amplia conversación para formar un frente opositor”, dijo Lugo.

Euclides afirmó también que la concertación es más seductora, pero la alianza es más práctica en nuestro sistema electoral.

“Tenemos que empezar a construir puntos de coincidencia alrededor de un programa y los candidatos que surjan, exponerlos a la ciudadanía para ver cuál de ellos puede coagular al resto”, manifestó Euclides.

Agregó que hay que someterlos a un régimen de selección y ver cuál de ellos es el mejor para encabezar un bloque. Lugo añadió que el FG tiene delineado su proyecto y que en la oposición hace falta empalmar las cosas. Luego se preguntó “quién se anima a concluir lo que se inició en el 2008”. Señaló que hay que buscar “quién es el que mejor encarna un proyecto de cambio para el futuro del país”. Acerca de la figura de Horacio Cartes, Lugo dijo que ejerce un liderazgo basado en la billetera y el ministro señaló que él tiene un “poder fáctico”. Acerca de Kattya, Lugo indicó que puede dar mucho más cambiando su metodología de cómo lo viene haciendo y Euclides precisó que es una “dirigente efervescente”.



