Euclides se aferra y va hasta el final descartando voto útil

El candidato presidencial por el movimiento Nueva República, Euclides Acevedo, y su dupla, senador Jorge Querey, ratificaron su intención de llegar hasta el final de la campaña, es decir, hasta el 30 de abril como candidatos, ya que consideran que son la única opción progresista frente a las dos alternativas tradicionales.

En conferencia de prensa, el ex canciller nacional sostuvo que no piensan descabalgar. Añadió que existen factores ajenos que obstaculizan que el proyecto se conozca a cabalidad. “En este movimiento, no hay deserción, hay combatientes”, exhortó el candidato a presidente, al señalar que hay poderes fácticos que intentan impedir que la dupla tenga visibilidad.