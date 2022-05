Euclides quiere concertación de hecho, no según el Código

Anunció que esta semana se dedicará junto con los distintos candidatos presidenciales de la oposición a encontrar una “unidad rocallosa” para poder darle éxito y prosperidad al proyecto de una nueva República.

Su presentación de precandidatura, reiteró a su salida del Palacio de Gobierno, va a estar sujeta al “esquivo respaldo popular”, pero, antes de ello, cree que tienen que hablar entre todos “para convenir una fórmula que no se queda agotada en la chapa presidencial”, sino al mismo tiempo implique estudiar cómo constituir una “mayoría inteligente” dentro del Parlamento, las gobernaciones y concejalías departamentales. “Esto es un paquete grande”, resaltó.

Si no hay gobernabilidad, “si no hay acuerdo, si no hay pacto, si no hay consenso, no vamos a poder resurgir de los efectos trágicos y paralizadores de la pandemia”, advirtió. Con respecto a la concertación opositora, dijo que su posición es a favor de una concertación de hecho más que de derecho. Considera que esta última supone procedimientos excluyentes. Porque, aclaró, “si uno entra a la concertación, conforme lo pide el código electoral, quien pierde, lo pierde todo. Y eso no le gusta a nadie”, dijo.

Para él, la concertación es acuerdo, y el acuerdo es negociación, y esta tiene éxito cuando hay un pacto y este tiene que ser público, “de tal suerte que uno se irá de presidente, otro de vice, otros al Parlamento, otros en los ministerios”. El Estado, dijo, “tiene oficinas gigantescas, da cabida para todos, y ahí está la inteligencia política de saber tejer y anudar acuerdos que permitan que todos aquellos se mantengan en sus respectivas gestiones de servidor público. No se trata de que el que pierde, se queda en su casa. Al contrario...”, aclaró.



Euclides Acevedo,

precandidato presidencial.