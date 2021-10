Estudiantes también sufren por regulada de buses en pandemia

Filas de vehículos desfilan sobre la calle Azara para salir o ingresar del microcentro capitalino. En la intersección sobre Chile, un grupo de estudiantes aguardan el colectivo para regresar a casa, luego de las clases presenciales. Pero, en el largo hilo de rodados, no se divisa una sola unidad del transporte público.

La espera puede llegar a 40 o 60 minutos. “Acá siempre esperamos más de la cuenta; el transporte público dejó de operar como lo hacía antes de la pandemia”, cuenta una estudiante del Colegio Nacional Asunción Escalada (CNAE).

Las unidades más esperadas son las líneas 23, 41 o la Línea 6, que puede aguardarse hasta una hora en promedio, como indica otra joven del colegio Presidente Franco. “El 27 es el que más hay, pero todos los otros tardan más en pasar por acá”, dice otro chico.

Los secundarios se suman así a los trabajadores que desde hace meses multiplican sus quejas por el servicio de buses en Asunción y toda el área metropolitana.

Los chicos y chicas aseguran que la regulada es muy notoria, porque además de estar mucho tiempo en las paradas, tampoco se ven colectivos de otras líneas. Mientras, más secundarios se suman tras salir de su institución. Los que concurren a esta parada son del Asunción Escalada, de la escuela Celsa Speratti y de Presidente Franco. Más tarde, ya cerca del mediodía, llegan desde otros centros, como la Escuela de Comercio Nº 1 de institutos de gestión privada.

Las directoras de estos establecimientos comentan que en su mayoría los adolescentes provienen de municipios de Central, como Lambaré, Fernando de la Mora o Luque. También asisten desde San Lorenzo o Ñemby.

MEDIO PASAJE. El MEC y el Viceministerio de Transporte siguen incumpliendo con la ley del boleto estudiantil. En la parada céntrica, grupos de alumnos todavía no cuentan con la tarjeta para pagar medio pasaje con el sistema de billetaje electrónico. “Yo soy del segundo año y en mi colegio (CNAE) no tenemos ninguna tarjeta, no nos entregaron”, lamenta una estudiante.

Luciano Armoa, vocero de la Fenaes, confirma que el MEC todavía no completó la entrega de las tarjetas a todos los jóvenes que requieren de este servicio. El último dato oficial era que faltaban 5.300 tarjetas para colegios de capital y de alrededores. “Vamos a pedir una reunión del consejo para tratar sobre las reguladas que afectan a nuestros compañeros”, asegura Armoa.

Intentamos comunicarnos con el director general de Bienestar Estudiantil del MEC, Hugo Tintel, para consultarle sobre las reguladas y la falta de tarjetas, pero no respondió.